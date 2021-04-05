В Симферополе изобличили сеть подпольных игровых клубов

В Симферополе правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией подпольных игровых клубов. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что с августа 2020 года по март нынешнего злоумышленники организовали в крымской столице три зала для азартных игр. Во время обысков оперативники изъяли компьютерную технику, что использовалась в их работе, и деньги. Предварительный ущерб от деятельности злоумышленников превысил 3,7 миллиона рублей.

Организатора подпольного бизнеса, 50-летнего уроженца Грузии, задержали в Москве и этапировали в Симферополь, где с ним провели следственные действия. Ему, как и трем кассирам-администраторам игровых залов, инкриминированы незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой (часть 3 статьи 171.2 УК РФ).

Суд поместил мужчину под домашний арест, а остальным фигурантам уголовного дела избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают причастность к преступной схеме иных лиц.