В Симферополе с 10 апреля изменится график подачи воды

В Симферополе с 10 апреля внесут коррективы в графики водоснабжения. В выходные и праздничные дни воды будет подаваться в дома горожан в более удобное время. Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Республики Крым Светлана Маслова.

- Глава республики Сергей Аксенов принял решение изменить график водоснабжения с 10 апреля, - пояснила Маслова. - В выходные и праздничные дни подача воды будет осуществляться утром с 8 до 11 часов, вечером - с 18 до 21 часа.

При этом вице-премьер отметила, что увеличить общее время подачи воды пока невозможно. За март основные водохранилища Симферополя - Симферопольское и Партизанское - наполнились в совокупности всего на три миллиона кубометров.

Сейчас вода в квартиры и дома симферопольцев подается с 6 до 9 и с 18 до 21 часа.