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Рубрика: Происшествия

В Волгограде экс-депутатов будут судить за мошенничество на 84 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях у страховых компаний, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
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Предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества обвиняют в мошенничестве, легализации денег, полученных преступных путем, подделке официальных документов и фальсификации доказательство по гражданским делам.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят пять человек, в том числе три бывших депутата Волгоградской городской думы. По данным следствия, именно они организовали группу, которой и руководили. Злоумышленники через подконтрольных лиц оформляли (либо выкупали у автомошенников) фиктивные извещения о ДТП. Это так называемые "европротоколы", для составления которых не требуется участие сотрудников полиции. Чтобы не предоставлять страховым компаниям автомобили для осмотра, соучастники самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые к тому же завышали стоимость ремонта. Необходимый пакет документов прикладывали к искам в адрес страховых компаний.

Участвующие в судах юристы, несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей. Эти деньги в судебном порядке взыскивали все с тех же страховщиков.

Ущерб от преступной деятельности составил около 84 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер следователи арестовали дорогостоящее имущество обвиняемых, в том числе земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и даже линию электроснабжения, стоимость которого оценена примерно в 58 миллионов рублей.

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Доказательственная база по уголовному делу составила почти 2000 томов, с которыми обвиняемые и их защитники знакомились почти три года. В следственных органах полагают, что так фигуранты затягивали процессуальные сроки. Суд согласился с такой позицией и обязал подозреваемых изучить материалы до 1 марта этого года.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования в отдельные производства выделили еще почти 550 дел, в том числе в отношении аварийных комиссаров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги фиктивных техэкспертиз, а также других активных членов сообщества. Их рассмотрение завершилось вынесением обвинительных приговоров либо прекращением преследования в связи с примирением сторон.

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