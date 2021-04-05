В Волгограде пьяный мужчина прикурил от Вечного огня

Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя поселка Иловля, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Накануне подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в центре города-героя. Злоумышленника задержал патруль.

Дело завели по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Санкция предполагает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года или арест до трех месяцев.