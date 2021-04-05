На Ямале глыба снега обрушилась с крыши на ребенка

В городе Губкинский снег сошел на проходившего под крышей дома мальчика. Прокуратура начала проверку.

Случившееся попало на видео. Инцидент произошел накануне. На записи видно, что мальчик проходит рядом с домом, и в этот момент на него сваливается снег, при этом самые большие куски упали не на него, а рядом с ним. После мальчик поднимается и бежит на детскую площадку к другим детям.

Прокуратура ЯНАО организовала проверку по материалам СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства. Прокурору города Губкинский поручили проверить, как управляющая компания исполняет обязанности по уборке снега с крыш и побудить ответственных устранить нарушения.

- В ходе проверки будет решен вопрос о направлении в суд искового заявления о компенсации причиненного пострадавшему ребенку морального и физического вреда, - говорится в сообщении.