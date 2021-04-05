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05.04.2021 11:50

Производственные объекты АО "Транснефть - Сибирь" подготовлены к паводку

АО "Транснефть - Сибирь" завершило подготовку объектов магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов к безопасной эксплуатации и устойчивой работе в период весеннего паводка.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

На нефтеперекачивающих станциях проведено техобслуживание запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие, проверена работа канализации и очистных сооружений. В резервуарных парках специалисты провели осмотр сифонных кранов и дыхательной арматуры, ведется очистка от снега отмосток резервуаров. На линейной части магистральных нефтепроводов проверено техническое состояние оборудования телемеханики, линий электропередач, средств электрохимзащиты. Большое внимание уделено контролю технического состояния подводных переходов МН.

Созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах. Непосредственно в период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами запланировано проведение работ по очистке их от топляка и мусора для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

Население проинформировано о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и линий связи.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяет АО "Транснефть - Сибирь" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Сайт компании https://siberia.transneft.ru/

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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