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05.04.2021 12:08
Рубрика: Спорт

Тюменская область желает принять этап Кубка мира по лыжным гонкам

Текст: Анастасия Ландышева
В минувшее воскресенье в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" под Тюменью завершился чемпионат России по лыжным гонкам. 22 награды по результатам недельных стартов во всех видах соревнований получили спортсмены принимающей стороны.
Фото: Александр Моор/vk.com Фото: Александр Моор/vk.com
Фото: Александр Моор/vk.com

Чаще всех на первой ступеньке пьедестала почета зрители встречали местную лыжницу Татьяну Сорину: в личном зачете она стала лучшей в скиатлоне на 10 км и индивидуальной гонке на такой же дистанции вместе с напарницей Екатериной Смирновой - в женском спринте, а с Ольгой Кучерук, Екатериной Смирновой и Анной Грухвиной - в женской эстафете. Неплохо показали себя и мужчины: в эстафете серебро взяли Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин. В командном спринте два последних спортсмена добежали до третьего места. Кроме того, Иван получил медали за второе место в индивидуальной гонке на 15 км и в скиатлоне на 15 км. Добавим, что в женском масс-старте на 30 км третье место заняла Екатерина Смирнова, в мужском на 50 км четвертым стал Илья Санников.

Фото: iStock
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2 апреля с большими достижениями после длительного перерыва в связи с пандемией наших звезд поздравили полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. С руководителем национальной Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе они обсудили дальнейшее участие "Жемчужины Сибири" в спортивных мероприятиях самого высшего уровня.

- Любовь к лыжным гонкам вернулась в страну благодаря вам, Елена Валерьевна, - подчеркнул Якушев в беседе с Вяльбе. - Наша команда стала выступать на совершенно другом уровне! Рейтинги выросли!

Глава региона Моор добавил, что за красивый спорт в компании легендарной лыжницы болеть приятнее вдвойне.

- Вместе со спортсменами и болельщиками радуюсь, что после долгого перерыва, связанного с пандемией, на тюменскую землю вернулся большой спорт. Уверен, что мы и в дальнейшем будем проводить крупные спортивные турниры на высоком уровне, - высказался он.

В свою очередь Вяльбе похвалила тюменских организаторов лыжных стартов за профессиональную работу, местную сборную - за достойный уровень, а зрителей - за неподдельное внимание к соревнованиям - при 50-процентной заполняемости трибун ежедневно на них выходили более тысячи неравнодушных из разных субъектов РФ и от души поддерживали кумиров.

- Тюменцы - молодцы! Надеюсь, в 2022 году вы примете этап Кубка мира по лыжным гонкам, - отметила Елена Вяльбе.

Кстати

По результатам минувшего чемпионата России по лыжным гонкам в "Жемчужине Сибири" тюменская сборная получила четыре золота в личном и командном зачете, четыре серебра в личном и командном зачете, три бронзы в личном и командном зачете, одно четвертое место и два пятых места.

В регионах Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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