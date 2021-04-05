Тюменская область желает принять этап Кубка мира по лыжным гонкам

В минувшее воскресенье в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" под Тюменью завершился чемпионат России по лыжным гонкам. 22 награды по результатам недельных стартов во всех видах соревнований получили спортсмены принимающей стороны.

Чаще всех на первой ступеньке пьедестала почета зрители встречали местную лыжницу Татьяну Сорину: в личном зачете она стала лучшей в скиатлоне на 10 км и индивидуальной гонке на такой же дистанции вместе с напарницей Екатериной Смирновой - в женском спринте, а с Ольгой Кучерук, Екатериной Смирновой и Анной Грухвиной - в женской эстафете. Неплохо показали себя и мужчины: в эстафете серебро взяли Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин. В командном спринте два последних спортсмена добежали до третьего места. Кроме того, Иван получил медали за второе место в индивидуальной гонке на 15 км и в скиатлоне на 15 км. Добавим, что в женском масс-старте на 30 км третье место заняла Екатерина Смирнова, в мужском на 50 км четвертым стал Илья Санников.

2 апреля с большими достижениями после длительного перерыва в связи с пандемией наших звезд поздравили полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. С руководителем национальной Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе они обсудили дальнейшее участие "Жемчужины Сибири" в спортивных мероприятиях самого высшего уровня.

- Любовь к лыжным гонкам вернулась в страну благодаря вам, Елена Валерьевна, - подчеркнул Якушев в беседе с Вяльбе. - Наша команда стала выступать на совершенно другом уровне! Рейтинги выросли!

Глава региона Моор добавил, что за красивый спорт в компании легендарной лыжницы болеть приятнее вдвойне.

- Вместе со спортсменами и болельщиками радуюсь, что после долгого перерыва, связанного с пандемией, на тюменскую землю вернулся большой спорт. Уверен, что мы и в дальнейшем будем проводить крупные спортивные турниры на высоком уровне, - высказался он.

В свою очередь Вяльбе похвалила тюменских организаторов лыжных стартов за профессиональную работу, местную сборную - за достойный уровень, а зрителей - за неподдельное внимание к соревнованиям - при 50-процентной заполняемости трибун ежедневно на них выходили более тысячи неравнодушных из разных субъектов РФ и от души поддерживали кумиров.

- Тюменцы - молодцы! Надеюсь, в 2022 году вы примете этап Кубка мира по лыжным гонкам, - отметила Елена Вяльбе.

Кстати

По результатам минувшего чемпионата России по лыжным гонкам в "Жемчужине Сибири" тюменская сборная получила четыре золота в личном и командном зачете, четыре серебра в личном и командном зачете, три бронзы в личном и командном зачете, одно четвертое место и два пятых места.