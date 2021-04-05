В Челябинске на парковке образовался пятиметровый провал

В Челябинске из-за провала грунта на парковке образовалась воронка диаметром не менее пяти метров. Движение транспорта ограничено из-за вероятности дальнейшего обвала, сообщили в понедельник в городской администрации.

- Инцидент произошел сегодня на парковке, прилегающей к улице Куйбышева, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Зимой из-за низких температур и промерзания почвы ниже нормативного залегания коммуникаций здесь произошло смещение грунта, что привело к повреждению коллектора. Специалисты уже приступили к восстановительным работам на месте провала. Комитетом дорожного хозяйства ограничено движение по одной полосе проезжей части. Есть вероятность, что участок разрушения может быть больше.

В настоящее время ведётся переключение стоков на резервный коллектор. Делается все возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения, отметили в муниципальном предприятии водоснабжения и водоотведения.