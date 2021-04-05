В Югре пешехода сбили дважды за один вечер

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа два водителя наехали на одного и того же человека. Тот от полученных травм погиб.

Инцидент произошел накануне, примерно в половину одиннадцатого вечера на втором километре дороги к поселку Талинский. Об этом сообщается на странице УГИБДД России по ХМАО во "ВКонтакте".

По предварительной информации, 20-летний молодой человек за рулем "КамАЗа" совершил наезд на 58-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении в одежде без светоотражающих элементов. Позже на него наехал 23-летний водитель Lada Priora.

В результате ДТП пешеход погиб от полученных травм.