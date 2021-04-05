В Тюмени мошенники с помощью копии сайта получили от фирм 13 млн рублей

Тюменские злоумышленники сделали дубликат сайта с объявлениями о грузоперевозках и заменили там правильные номера телефонов на свои, чтобы заполучить деньги. На такую схему попались четыре организации из Екатеринбурга и Уфы. Об этом сообщается на сайте УМВД по Тюменской области.

После того как с помощью интернет-страницы банда заполучила информацию от поставщиков и заказчиков, они в своих интересах меняли маршрут, направляли водителя в Тюмень и Тюменский район. После приезда машин на место, они разгружали фуры и реализовывали похищенное.

По данным следствия, по такой схеме работали мужчины 1979, 1980 и 1984 годов рождения. Им удалось провернуть четыре перевозки на сумму 13 миллионов рублей. Отмечено, что во всех случаях ни одна из сторон не подозревала, что попалась на уловки мошенников.

Мужчин подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. На имущество фигурантов наложили арест на сумму более четырех миллионов рублей. Следователи следственного отдела полиции производство уголовного дела окончили, 17 томов уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.