Новости

Путин подписал закон о новых правилах госзакупок 17:07
В Петербурге перепрофилируют больницы в случае третьей волны COVID-19 17:03
Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения" 16:56
За зиму Европа рекордно опустошила свои газовые хранилища 16:55
Проект: Сообщать об увольнениях работодатели по-прежнему будут онлайн 16:53
В Яузском лесопарке столицы ликвидировали городок бездомных 16:45
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет 16:43
"На 10 шагов впереди": что показали в новом трейлере "Локи" 16:29
В Тюмени после отказа двигателя приземлился самолет, летевший из ОАЭ 16:19
Глава минздрава Германии допустил привилегии для привившихся от COVID-19 16:19
В России вырастут штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов 16:03
Россия ратифицировала устав Международной организации по миграции 15:56
Рябков: Москва и Вашингтон ведут контакты по ситуации на Украине 15:52
В московском метро грабитель выхватывал у женщин дорогие смартфоны 15:52
Москвичка помогла поймать интернет-мошенников 15:50
Тизер: стало известно, когда закончатся "Ходячие мертвецы" 15:47
Рябков: Россия с уважением относится к отказу Ирана от переговоров с США 15:43
В Госдуму внесен проект о штрафах за нарушения на пивном рынке 15:37
Путин и Пашинян обсудят Нагорный Карабах и интеграцию 15:28
Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама поставки "Спутник V" 15:25
В Челябинске на парковке образовался пятиметровый провал 15:25
Путин поручил снизить цены на продукты на Дальнем Востоке 15:17
МКС будет эксплуатироваться как минимум до 2030 года 15:16
Путин поручил увеличить доходы граждан в "отстающих" регионах 15:14
Путин поручил продумать новый портовый сбор за уголь 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 15:52
Рубрика: Власть

Рябков: Москва и Вашингтон ведут контакты по ситуации на Украине

Текст: Алексей Чуриков

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США поддерживают контакты на высоком уровне по ситуации на Украине. В российском МИД отмечают, что обвинения со стороны США о якобы дестабилизирующей роли России в украинском конфликте не имеют под собой почвы.

В МИД Украины высказались против денонсации Харьковских соглашений

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - цитирует Рябкова РИА Новости.

В отношении высказанных Вашингтоном "озабоченностей", Сергей Рябков напомнил, что заокеанские партнеры должны обращать внимание в первую очередь на поведение Киева. "И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", - заявил замглавы МИД России.

Сергей Рябков также ответил на обвинения Вашингтона в адрес Москвы о передислокации войск к границе Украины. "Мы осуществляем на своей территории, я подчеркиваю, на российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - подчеркнул Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Обстановка на востоке Украины Россия и США

Главное сегодня

Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Важно обеспечить безопасность всех жителей Донбасса
Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая
За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта