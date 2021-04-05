Рябков: Москва и Вашингтон ведут контакты по ситуации на Украине

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США поддерживают контакты на высоком уровне по ситуации на Украине. В российском МИД отмечают, что обвинения со стороны США о якобы дестабилизирующей роли России в украинском конфликте не имеют под собой почвы.

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - цитирует Рябкова РИА Новости.

В отношении высказанных Вашингтоном "озабоченностей", Сергей Рябков напомнил, что заокеанские партнеры должны обращать внимание в первую очередь на поведение Киева. "И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", - заявил замглавы МИД России.

Сергей Рябков также ответил на обвинения Вашингтона в адрес Москвы о передислокации войск к границе Украины. "Мы осуществляем на своей территории, я подчеркиваю, на российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - подчеркнул Рябков.