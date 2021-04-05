Рябков: Россия с уважением относится к отказу Ирана от переговоров с США

Москва с с уважением относится к решению Тегерана отказаться вести прямые переговоры с Вашингтоном. Так сегодня прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков текущую ситуацию с иранской ядерной сделкой.

"Россия ожидает, что после встречи по СВДП в Вене 6 апреля будут запущены непрямые переговоры между Ираном и США о восстановлении ядерной сделки", - цитирует Сергея Рябкова РИА "Новости". Замминистра отметил, что Тегеран проявляет готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВДП. Рябков также уточнил, что в вопросе восстановления СВДП "нет никаких дедлайнов".

Напомним, что по итогам заседания Совместной комиссии СВПД, которая состоялась 2 апреля в режиме видеоконференции, Россия призвала все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе приложить максимум усилий для ее скорейшего возвращения в изначально установленные рамки.

"Российская сторона твердо исходит из безальтернативности СВПД и настойчиво призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения ядерной сделки в изначально установленные рамки", - заявили тогда в МИД России.