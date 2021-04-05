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05.04.2021 19:30
Рубрика: Общество

Точка, точка, запятая

Робот нашел 60 процентов ошибок в сочинениях на русском языке
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Участники конкурса "ПроЧтение" Национальной технологической инициативы (НТИ) создают ассистента для учителя на основе искусственного интеллекта. По планам разработчиков, "робот" сможет успешно выявлять ошибки в эссе школьников. Причем тратить на проверку одной работы не более 30 секунд.
Робот проверит контрольную в 2-3 раза быстрее учителя. Фото: kirillm / istock Робот проверит контрольную в 2-3 раза быстрее учителя. Фото: kirillm / istock
Робот проверит контрольную в 2-3 раза быстрее учителя. Фото: kirillm / istock

- Мы запустили конкурс, в котором берем реальные школьные сочинения, написанные на ЕГЭ по русскому языку, истории, литературе, обществознанию и английскому языку, и предлагаем командам-участникам создать искусственный интеллект, способный найти в сочинениях смысловые и фактические ошибки - в датах, логике, использовании языковых норм и прочие. Причем не хуже учителя, - говорит директор по развитию технологических конкурсов Up Great НТИ Юрий Молодых.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Призовой фонд конкурса - 100 млн рублей для решения задачи по анализу текста на русском языке и столько же - для английского языка. Конкурс продлится до конца 2022 года. В первом цикле испытаний свои проекты представили команды из МГУ, МФТИ и частных компаний. Лучший результат на этот момент: "робот" нашел примерно 85% от всех ошибок на английском языке и 57,8% - на русском.

Авторы конкурса предполагают, что эта разработка поможет учителю в проверке домашних заданий, контрольных, сочинений. А в перспективе - экзаменационных работ и ЕГЭ. Такая технология позволила бы создать даже тренажер для подготовки к экзамену: ученик сможет загрузить работу и посмотреть баллы, которые поставит ему искусственный интеллект.

- По нашим оценкам, проверка одной работы будет проходить в два-три раза быстрее, чем сейчас, что приведет к значительной экономии времени педагога, - уточнил Молодых.

Общество Наука

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