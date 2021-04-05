"Ролан Гаррос" снова могут перенести

На этой неделе у теннисистов стартует грунтовый сезон. WTA проводит турниры в Боготе и Чарлстоне, ATP - в Марбелье и Кальяри. Однако проведение главного старта на грунте - "Ролан Гарроса" - снова под вопросом из-за коронавируса.

Парижский "Большой шлем" запланирован на период с 24 мая по 6 июня. Однако заместитель министра спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что "Ролан Гаррос" может быть перенесен на более поздний срок. Ведь в стране только что ввели новые правила локдауна, которые будут действовать минимум до 3 мая.

- Сегодня в стране проводятся отдельные соревнования, но мы стараемся не допускать собраний людей из-за опасности заражения, - цитирует Марасиняню Eurosport.

В прошлом году Открытый чемпионат Франции тоже сдвинули в календаре. Он прошел с 20 сентября по 4 октября. Участники жаловались на плохую погоду, холод и дождь. Но за время коронавирусных ограничений теннисистам ко многому пришлось привыкнуть. Вспомним хотя бы про двухнедельный карантин перед Australian Open.

Поэтому вернемся к текущим делам - обновленным рейтингам. В мужской части россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, уступивший в полуфинале турнира в Майами будущему чемпиону поляку Хуберту Хуркачу, сохранили второе и восьмое места соответственно. Лидирует серб Новак Джокович. Дарья Касаткина поднялась с 42-й на 37-ю строчку. После победы в Санкт-Петербурге Касаткина в Майами не поехала, чтобы сосредоточиться на подготовке к любимому грунтовому сезону. Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова (34). Первую строчку сохранила австралийка Эшли Барти, которая получила в Майами титул.