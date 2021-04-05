Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая

В Роскомнадзоре отметили, что с учетом принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления, в связи с этим существенной части запрещенного контента, в ведомстве решили не переходить к полной блокировке соцсети на территории страны. Мера по ограничению трафика будет продлена до середины мая.

Отмечается, что администрация социальной сети повысила скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

"Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что продолжат взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. "Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России", - резюмируют в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта. C тех пор социальная сеть удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи, которые не удалялись с 2017 года.