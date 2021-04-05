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Рубрика: Общество

Рослесхоз: Расходы на выращивание лесных сеянцев удалось снизить вдвое

Текст: Алексей Дуэль
Выращивать сеянцы с закрытой корневой системой для лесовосстановления можно будет вдвое дешевле. Сэкономить получиться за счет использования разработки ученых из санкт-петербургского НИИ лесного хозяйства, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Посадочному материалу при выращивании в кассетах угрожает мох-маршанция. Этот сорняк в естественных условиях для взрослых деревьев не опасен, но при тепличном выращивании сеянцев способен лишить их питания, света, воды, замедлить рост или погубить, объяснили в Рослесхозе. Из-за этого производительность тепличных комплексов и лесных селекционно-семеноводческих центров заметно снижается.

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До сих пор с маршанцией в основном боролись вручную, удаляя ее из кассеты с сеянцами. При этом неизбежно повреждали посадочный материал.

"Специалисты санкт-петербургского НИИ лесного хозяйства подобрали определенные химические вещества и гербициды, которые позволяют уничтожить этот сорняк, - уверяют в Рослесхозе. - Препараты разрешены к применению и в установленных нормах не представляют опасности для окружающей среды. Мох погибает всего от одного опрыскивания в сезон. Технология экологически безопасна и в два раза дешевле ручной прополки".

В результате, арифметика получилась такая: стоимость химической обработки 1 га сеянцев в кассетах на открытой площадке доращивания сократится в два раза - до 2-3 тысяч рублей, а трудозатраты - в десять раз.

"Согласно правилам лесовосстановления с 2022 года доля создания культур сеянцами с закрытой корневой системой по стране должна увеличиться до 20% от общей площади искусственного лесовосстановления, и до 30% с 2025 года, - напомнили в Рослесхозе. - В 2020 году площадь искусственного лесовосстановления в России составила превысила 1,1 млн га".

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Бюджетные субсидии на эти мероприятия в прошлом году составили 2,4 млрд рублей. По оценке Рослесхоза, именно закупка сеянцев стала одной из наиболее заметных составляющих этой суммы. Новая технология позволит вдвое снизить себестоимость посадочного материала.

Общество Природа Правительство Минприроды Рослесхоз

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