Рослесхоз: Расходы на выращивание лесных сеянцев удалось снизить вдвое

Выращивать сеянцы с закрытой корневой системой для лесовосстановления можно будет вдвое дешевле. Сэкономить получиться за счет использования разработки ученых из санкт-петербургского НИИ лесного хозяйства, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Посадочному материалу при выращивании в кассетах угрожает мох-маршанция. Этот сорняк в естественных условиях для взрослых деревьев не опасен, но при тепличном выращивании сеянцев способен лишить их питания, света, воды, замедлить рост или погубить, объяснили в Рослесхозе. Из-за этого производительность тепличных комплексов и лесных селекционно-семеноводческих центров заметно снижается.

До сих пор с маршанцией в основном боролись вручную, удаляя ее из кассеты с сеянцами. При этом неизбежно повреждали посадочный материал.

"Специалисты санкт-петербургского НИИ лесного хозяйства подобрали определенные химические вещества и гербициды, которые позволяют уничтожить этот сорняк, - уверяют в Рослесхозе. - Препараты разрешены к применению и в установленных нормах не представляют опасности для окружающей среды. Мох погибает всего от одного опрыскивания в сезон. Технология экологически безопасна и в два раза дешевле ручной прополки".

В результате, арифметика получилась такая: стоимость химической обработки 1 га сеянцев в кассетах на открытой площадке доращивания сократится в два раза - до 2-3 тысяч рублей, а трудозатраты - в десять раз.

"Согласно правилам лесовосстановления с 2022 года доля создания культур сеянцами с закрытой корневой системой по стране должна увеличиться до 20% от общей площади искусственного лесовосстановления, и до 30% с 2025 года, - напомнили в Рослесхозе. - В 2020 году площадь искусственного лесовосстановления в России составила превысила 1,1 млн га".

Бюджетные субсидии на эти мероприятия в прошлом году составили 2,4 млрд рублей. По оценке Рослесхоза, именно закупка сеянцев стала одной из наиболее заметных составляющих этой суммы. Новая технология позволит вдвое снизить себестоимость посадочного материала.