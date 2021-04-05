Россия ратифицировала устав Международной организации по миграции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции, принимая его версию от 19 октября 1953 года.

Согласно закону, Международная организация по миграции обеспечит организованное перемещение мигрантов, для которых не подходят существующие механизмы, беженцев и других нуждающихся лиц. В ее компетенции также организация отбора и подготовки граждан к переезду, их языковая подготовка, медобследование, размещение и так далее.

С 2016 года Международная организация по миграции является одним из специализированных учреждений ООН, ее членами являются 173 стран. Еще восемь стран, включая Россию, где представительство структуры отрылось еще в 1992 году, имеют статус наблюдателей.