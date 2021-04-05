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Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом "Яндекс.Денег"

Текст: Василий Кошкин

Мошенники разработали новую схему обмана клиентов российских банков. На этот раз преступники действуют под видом оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги".

Фото: iStock
Появилась новая схема обмана клиентов банков

Схема обмана выглядит следующим образом: мошенники рассылают потенциальным жертвам письма с требованием перевести деньги на биткоин кошелек, в противном случае преступники угрожают опубликовать компрометирующее видео с участием клиента, которое отправитель получил якобы после взлома компьютера, пишет "Прайм".

Подобные схемы используются довольно часто. Новшеством данной является почтовый адрес отправителя: inform@money.yandex.ru. При этом сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги", который принадлежит Сбербанку, в прошлом году сменил название на ЮMoney.

"Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена", - заявили в ЮMoney.

Подобные схемы известны давно. По словам экспертов, в большинстве случаев у мошенников нет никакого компрометирующего видео, а рассылка носит массовый характер. При этом действия преступников являются банальным вымогательством.

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