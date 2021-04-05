Российские ученые выведут диетические сорта растений

Российские биологи намерены методом генного редактированию создать линии зерновых, зернобобовых, овощных, бахчевых, плодовых и других культур, которые отвечают требованиям диетического и функционального питания, изменив в нужную сторону биохимический состав семян, плодов или корнеплодов.

Кроме того, ученые хотят с помощью генетических технологий контролировать форму и размер плодов и снизить затраты при производстве. Также будут разработаны новые подходы ускоренной селекции для увеличения продуктивности растений, повышенной адаптации к неблагоприятным условиям среды.

Для достижения амбициозных целей в коллектив единомышленников объединились специалисты ведущих научных учреждений в области генетики растений из федеральных исследовательских центров - ВИР имени Н.И. Вавилова и Института цитологии и генетики СО РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета, Института экологии растений и животных в Екатеринбурге. Половину коллектива составляют молодые ученые, студенты, аспиранты.

Грант рассчитан на 2021-2024 гг. с возможностью продления еще на 3 года.

Конкурс, в рамках которого поддержано данное исследование, относится к приоритетному направлению "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований".