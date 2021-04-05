Российский мультфильм стал самым популярным на Netflix

Полнометражный российский мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" покорил очередную вершину, выйдя на первое место по просмотрам в мире на сервисе Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Лента вышла на Netflix 25 марта для зарубежных зрителей, по итогам первых выходных заняла второе место по просмотрам в США и в мире, а далее вышла и на лидерскую позицию.

Как отметила генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, российский проект впервые в истории возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. Что работает на имидж страны и повышает доверие к российским креативным индустриям.

По словам Марковой, "благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках". При этом гендиректор не сомневается, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать.

Между тем Владимир Николаев, генеральный продюсера студии Wizart Animation, занимавшийся проектом, заявил, что создатели ожидали, конечно, что их мультфильм привлечет внимание, но не предполагали, что его будет "так много".

Студия Wizart Animation существует с 2007 года, выпустив шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов, в числе которых франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы".