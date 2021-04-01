Российский мультфильм вышел в лидеры топа Netflix

Российская анимационная картина "Ганзель, Гретель и Агентство магии", в основе которой - сказка братьев Гримм, в первые же выходные после релиза на стриминговом сервисе Netflix заняла второе место по просмотрам в США и в мире.

Более того - в некоторых странах работа наших мультипликаторов стала лидером - в Бразилии, Франции, Греции и странах Скандинавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Отмечено, что приключенческая комедия снята студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ при участии зарубежных специалистов. Ее премьера на платформе состоялась 25 марта.

Стоит напомнить, что успех "Ганзеля и Гретель" не единичен: популярностью у зарубежного зрителя пользуются российские сериалы "Лучше, чем люди", "Эпидемия" и полнометражная мелодрама "Серебряные коньки", вошедшая в каталог Netflix Originals.

Ранее сообщалось, что ремейком хоррора "Спутник" в Голливуде займется режиссер нового "Бэтмена".

Студия Wizart Animation существует с 2007 года, за это время выпустив шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов, в том числе в рамках франшиз "Снежная королева" и "Волки и овцы".