Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник"

Учитывая благожелательный прием у зарубежной публики "российского "Чужого" - хоррора "Спутник", новость предсказуема, там лишь вопрос времени был: на Западе готовится ремейк ленты.

Причем, как передает Deadline, сопродюсером предприятия выступит Мэтт Ривз. Тот самый, что режиссер грядущего "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.

Производством займутся кинокомпании Village Roadshow ("Матрица", "Джокер"), XYZ Films (фееричная "Мэнди" с Николасом Кейджем) и студия Ривза 6th & Idaho.

Кроме Ривза, продюсерами ремейка выступят Федор Бондарчук, Илья Стюарт ("Лето", "Ученик"), режиссер оригинала Егор Абраменко.

Насколько фильм отдалится от российской ленты, пока неизвестно. Каста и дат у проекта еще нет.

"Спутник" вышел в 2020-м. Действие его происходит в 80-е: советский космонавт Вешняков (Петр Федоров) привозит в себе на Землю с орбиты инопланетного паразита-симбиота, любителя закусить человеческими мозгами. Вешнякова погребают для опытов в секретной военной лаборатории, кормят зэками, и в какой-то момент, разумеется, что-то идет не так.