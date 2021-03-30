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Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник"

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    30.03.2021, 10:56
Текст:   Олег Усков

Учитывая благожелательный прием у зарубежной публики "российского "Чужого" - хоррора "Спутник", новость предсказуема, там лишь вопрос времени был: на Западе готовится ремейк ленты.

Фото: kinopoisk.ru
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Причем, как передает Deadline, сопродюсером предприятия выступит Мэтт Ривз. Тот самый, что режиссер грядущего "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.

Производством займутся кинокомпании Village Roadshow ("Матрица", "Джокер"), XYZ Films (фееричная "Мэнди" с Николасом Кейджем) и студия Ривза 6th & Idaho.

Кроме Ривза, продюсерами ремейка выступят Федор Бондарчук, Илья Стюарт ("Лето", "Ученик"), режиссер оригинала Егор Абраменко.

Насколько фильм отдалится от российской ленты, пока неизвестно. Каста и дат у проекта еще нет.

"Спутник" вышел в 2020-м. Действие его происходит в 80-е: советский космонавт Вешняков (Петр Федоров) привозит в себе на Землю с орбиты инопланетного паразита-симбиота, любителя закусить человеческими мозгами. Вешнякова погребают для опытов в секретной военной лаборатории, кормят зэками, и в какой-то момент, разумеется, что-то идет не так.

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