Российский "Спутник" вошел в топ лучших хорроров 2020 года

Отечественный фильм ужасов "Спутник" подтвердил свой международный успех, отметившись в итоговом жанровом чарте издания Entertainment Weekly. И далеко не на последнем месте.
Список ресурса выглядит следующим образом:
"Человек-невидимка", серьезное переосмысление классики Уэллса с Элизабет Мосс в главной роли;
"Цвет из иных миров", еще более радикальное переосмысление, на этот раз - Лавкрафта, с Николасом Кейджем;
"Под водой" с Кристен Стюарт. И, кстати, о Лавкрафте: тамошний Ктулху - всем Ктулхам Ктулха;
"После полуночи" - престранная хоррор-мелодрама со взрывным финалом, расхваленная критиками за дизайн монстра;
"Реликвия" - клаустрофобический аллегорический морок с Эмили Мортимер;
"В чужой шкуре" - сложносочиненное кровавое безумие от сына Дэвида Кроненберга;
"Погребальные байки" - антология винтажных страшилок от эксцентричного гробовщика;
"Спутник". По мнению обозревателя издания, американский ремейк картины неизбежен;
"Астрал. Онлайн" (в оригинале - Host), спиритический сеанс онлайн с дурными последствиями;
"Спонтанность" - фантастическая комедия про буквально взрывающихся старшеклассников с Кэтрин Лэнгфорд, звездой "13 причин почему";
"Его дом" - британский хоррор про потустороннюю сущность, терроризирующую беженцев из Южного Судана;
"Оборотень" (он же "Волк из Заснеженной лощины"): полицейские против вервольфа в маленьком городке;
"Дичь". И снова переосмысление. В данном случае - комедий про обмен телами. Где в случае с Freaky в теле старшеклассницы оказывается разум маньяка-убийцы, и наоборот.
Ранее свою версию итогового хоррор-чарта-2020 представил ScreenRant.