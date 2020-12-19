Российский "Спутник" вошел в топ лучших хорроров 2020 года

Отечественный фильм ужасов "Спутник" подтвердил свой международный успех, отметившись в итоговом жанровом чарте издания Entertainment Weekly. И далеко не на последнем месте.

Список ресурса выглядит следующим образом:

"Человек-невидимка", серьезное переосмысление классики Уэллса с Элизабет Мосс в главной роли;

"Цвет из иных миров", еще более радикальное переосмысление, на этот раз - Лавкрафта, с Николасом Кейджем;

"Под водой" с Кристен Стюарт. И, кстати, о Лавкрафте: тамошний Ктулху - всем Ктулхам Ктулха;

"После полуночи" - престранная хоррор-мелодрама со взрывным финалом, расхваленная критиками за дизайн монстра;

"Реликвия" - клаустрофобический аллегорический морок с Эмили Мортимер;

"В чужой шкуре" - сложносочиненное кровавое безумие от сына Дэвида Кроненберга;

"Погребальные байки" - антология винтажных страшилок от эксцентричного гробовщика;

"Спутник". По мнению обозревателя издания, американский ремейк картины неизбежен;

"Астрал. Онлайн" (в оригинале - Host), спиритический сеанс онлайн с дурными последствиями;

"Спонтанность" - фантастическая комедия про буквально взрывающихся старшеклассников с Кэтрин Лэнгфорд, звездой "13 причин почему";

"Его дом" - британский хоррор про потустороннюю сущность, терроризирующую беженцев из Южного Судана;

"Оборотень" (он же "Волк из Заснеженной лощины"): полицейские против вервольфа в маленьком городке;

"Дичь". И снова переосмысление. В данном случае - комедий про обмен телами. Где в случае с Freaky в теле старшеклассницы оказывается разум маньяка-убийцы, и наоборот.

Ранее свою версию итогового хоррор-чарта-2020 представил ScreenRant.