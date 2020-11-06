Что в кино: грибы, колдовство, Кроненберг-младший, Кроненберг-русский

Сразу четыре российских премьеры, из которых как минимум три точно заслуживают внимания, новый фильм сына Дэвида Кроненберга (весь в отца), нелепый криминальный триллер с Шайей ЛаБафом, пакистанская рэп-рефлексия и много чего ещё - эта неделя необычайно богата на интересные новинки.

"Кольская сверхглубокая"

Фото: Кинокомпания "Вольга"

СССР позднего периода, девушка-учёная прилетает на легендарный обозначенный в заголовке объект, который на самом деле, по фильму, - целый засекреченный исследовательский комплекс под слоем вечной мерзлоты. Где творится чертовщина. Дальше происходит фантастический хоррор в стиле 80-х, подземный "Чужой", если хотите, с уклоном в кроненбергоподобный боди-хоррор. И вот этот самый боди-хоррор выполнен на изумительном уровне: такие там чудесные практические эффекты, что ценители жанра точно будут в восторге. Ну и в целом, при ряде недостатков, очень даже грамотное, приятное, качественное кино. (Рецензия)

"Выбивая долги"

Фото: kinopoisk.ru

Та самая картина, ради которой Шайа ЛаБаф набил себе татуировку во всю грудь. Сложно даже сказать, что в данном контексте уморительнее: что картина по всем параметрам провалилась, что татуировка эта мелькает лишь в одной маленькой сцене или что Шайю явно сюда позвали с целью поместить на постер его узнаваемое лицо, а так его персонаж - необязательный довесок к главному герою. Который служит в какой-то банде, а потом всю банду убивает другая банда, и он дико мстит. И вот это вот размазано по полутора часам угрюмых тёрок латиноамериканских квадратнорожих бандитосов. Иногда бывает даже смешно, в смысле смехотворно, но в основном просто тоска.

"В чужой шкуре"

Фото: kinopoisk.ru

Агентесса тайной организации по имени Тася (Андреа Райзборо) убивает людей руками других людей, вселяясь в тела последних с помощью специального агрегата. Но в ходе очередной операции, где ей нужно устранить главу одной там компании (Шон Бин), "подселившись" к его зятю (улучшенная копия Кита Харингтона Кристофер Эббот) всё идёт, как водится, не по плану. Сын вышеупомянутого Дэвида Кроненберга Брэндон послушно следует по стопам отца, снимая так, как тот снимал лет 20-30-40 назад. Ультранасилие, боди-хоррор, немножко киберпанка для вязкости, искажённая бэд-трипом реальность. Прекрасное кино, чего уж там.

"Побочный эффект"

Фото: kinopoisk.ru

Молодой архитектор с большими проблемами в семейной жизни обращается за услугой к солидной колдунье, проживающей в Доме на набережной и специализирующейся на магии грибов. С последствиями вполне предсказуемыми и вместе с тем довольно неординарными. Без шуток прорывной отечественный хоррор, в котором находится место и вечной русской хтони, и психоделическому мороку, и конспирологии, и чему только не. Выглядит не хуже лучших западных образцов жанрового кино новой формации, при этом - не просто не лишён национальной идентичности, а черпает в ней силу. Исключительная вещь. (Рецензия)

"Женщина, которая убежала"

Фото: kinopoisk.ru

Женщина встречается с подругами, те ей жалуются, она им врёт про своего мужа. Муж остаётся (если вообще существует) где-то за кадром, а мужские персонажи в кадре всегда стоят спиной к камере. Камера, в свою очередь, преимущественно статична, изредка медленно елозит туда-сюда и наезжает-отъезжает. Сюжет как таковой отсутствует, диалоги большей частью - нарочито и многозначительно ни о чём, минут пять могут обсуждать проблему кормления котов, например. По-хрущёвски минималистичное (без каких-либо излишеств) кино на стыке мамблкора и медленного телевидения. Кореец Хон Сан Су концептуально штампует такое регулярно раз в год и возит по фестивалям. Кто-то в этом что-то находит. И, пожалуй, ознакомиться с одним из образцов стоит хотя бы для расширения кругозора. Да, вот так тоже можно снимать кино. Другой вопрос - зачем.

"Откуда ты родом?"

Фото: kinopoisk.ru

Рэпер-пакистанец читает свой рэп о том, как тяжело ему и вообще быть пакистанцем. Прямо накануне большого тура, сулящего перспективы, рэпер серьёзно заболевает. И далее с переменным успехом лечится, параллельно галлюцинируя и рефлексируя насчёт места себя и всех остальных пакистанцев в мире. Для Риза Ахмеда, который здесь выступил продюсером и сценаристом, это, очевидно, глубоко личная история - он ведь сам рэпер и пакистанец. На Берлинском фестивале фильм получил приз ФИПРЕССИ. Хочется надеяться, Ризу Амеду с его рефлексиями такое признание как-то поможет. (Рецензия)

"Сокровенный человек"

Фото: youtube.com

Фильм Ромы Либерова, рассказывающий биографию Андрея Платонова через обрывки писем и разные другие документы. Закадровый текст иллюстрируется анимацией всех возможных техник и игровыми сценками, на фоне звучит "Гражданская оборона". В той же манере Рома Либеров уже сделал фильмы про Довлатова, Мандельштама, Ильфа и Петрова, Бродского, Олешу. Неординарный подход при глубоком погружении в тему и искренней любви к объекту изучения, крайне любопытная вещь.

"Кот под прикрытием"

Фото: kinopoisk.ru

Франко-китайская версия "Зверополиса" - тоже с детективным сюжетом и двумя напарниками в центре внимания. Тут даже есть симпатичная крольчиха - правда, не из числа главных героев. Оба протагониста - самцы: проштрафившийся спецагент-кот, которого почему-то зовут Владимир, и молодой и говорливый крыс Гектор. Им приходится расследовать загадочное исчезновение некой ценной суперсубстанции, благодаря которой неизвестные злодеи хотят устроить что-то очень плохое. Сюжет развивается в фантастическом сеттинге - с летающими машинами, оснащёнными оружием костюмами и всяким таким. Юмор, само собой, постоянно поглядывает в сторону упомянутого диснеевского хита: беспрерывная эксплуатация известных повадок разных животных, крот-окулист и тому подобное. Только, конечно, всё это, мягко говоря, сильно скромнее. И совсем не так мимимишно.

"Пока мы молоды"

Фото: kinopoisk.ru

Этот фильм Ноа Баумбака вышел ещё в 2014-м, но в РФ его покажут только сейчас. Тот самый случай, когда лучше поздно. Режиссёр с тех пор стал у нас куда известнее благодаря "Брачной истории", номинировавшейся в этом году на "Оскар" в главной категории, да и слава одной из звёзд "Пока мы молоды" Адама Драйвера тогда была куда скромнее - до выхода "Пробуждения силы" оставался целый год. В квартет основного каста также вошли Бен Стиллер, Наоми Уоттс и Аманда Сайфред. Первые двое играют супругов, переживающих непростой период: все друзья-ровесники обзавелись детьми, а у них с этим как-то не сложилось. Но знакомство с молодой эксцентричной парой (Драйвер и Сайфред) заметно преображает их жизнь. Правда, со временем оказывается, что за показной лёгкостью и обаянием новых знакомых могут скрываться цинизм, нарциссизм и прочие малоприятные штуки. Тем, кому понравилась "Брачная история", но до сих пор не довелось увидеть ленту Ноа шестилетней давности, стоит присмотреться.

"Друзья на свою голову"

Фото: kinopoisk.ru

Французская как бы комедия о скромной и тихой девушке, неожиданно для себя и всех окружающих открывшей в себе писательский талант. И внезапно обнаружившей, что в ближнем кругу не так уж за неё и рады: лучшая подруга исступлённо завидует, спутник жизни болезненно комплексует, поняв, что он больше не самый главный, а менеджер в магазине, где героиня работала продавщицей-консультантом, всячески демонстрирует своё пренебрежение к её новому статусу. Собственно, весь фильм мы и наблюдаем за тем, как неблагодарные и неблагородные свиньи суетливо стараются принизить успех безответной скромняжки. И не сказать что это особенно смешно. Тут есть целый Венсан Кассель (он как раз комплексующего спутника и играет), но замена его кем-нибудь менее знаменитым едва ли что-нибудь бы изменила.

Также на экранах: военно-патриотическая драма "Подольские курсанты"; итальянский ужастик "Омен. Наследие" (в оригинальном названии никакого "Омена", конечно, нет); "МУЛЬТ в кино №119. Добрые намерения" - очередной выпуск серии российских мультиков.