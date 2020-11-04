Сходство с вышеописанным прослеживается по каждому пункту, включая цвет волос героини и дизайн монстра. Довольно исключительный, надо сказать, дизайн. Но это, конечно, ничего не значит. Как ничего не значит тот факт, что завязка "Кольской сверхглубокой" напоминает другой отечественный хоррор этого года - "Спутник". Тоже 80-е, СССР клонится к закату, и суровый мужчина при погонах приглашает учёную девушку на отдалённый объект изучить любопытный феномен. Суровый мужчина при погонах, конечно, потом тоже окажется клишированным воякой из тех, что, сталкиваясь с чем-то неведомым и опасным, стремятся это неведомое и опасное обратить в оружие. Но не таким всё же беспринципным, как злодей Бондарчука в "Спутнике".

Учёную девушку-блондинку играет Милена Радулович, которую вы можете помнить по "Балканскому рубежу". Она говорит по-русски с сильным акцентом, и подчас её реплики сложно разобрать, зато этот акцент служит основной темой диалогов между ней и любовным интересом, молодым майором. Втрескавшийся с первого взгляда майор всё пытается угадать, откуда кареокая красавица родом, перебирая варианты: Эстония, Литва, Чехословакия, - а та кокетливо уходит от ответа. Такие себе диалоги, да. Вообще между завязкой и финалом "Кольская" регулярно приунывает: самое интересное часто скрывается за кадром, в кадре - беготня и блуждания по тускло освещённым коридорам с перерывами на препирательства одномерных персонажей друг с другом. Не без эффектных моментов, но и не праздник духа.

Праздник духа, он в конце. Там, где монстр. Где как у Бломкампа. Это, вы не подумайте, на самом деле не упрёк ни в коем разе. Мало ли что у кого было. В конце концов, и "Зигота", и "Спутник", и "Кольская сверхглубокая" - все из одного ксеноморфова яйца вылупились, оно по отношению к любому практически фантастическому ужастику всегда первично. Следует на другое совсем внимание обратить. В том числе на то, что такого пластического грима, таких практических эффектов русское кино никогда не видывало. И у них там, в Америке, далеко не сплошь и рядом нынче подобная красота встречается, которую отнюдь не стыдно сравнить с аналогами из фильмов хоть Ридли Скотта, хоть Джона Карпентера, хоть Дэвида Кроненберга. А это уже, знаете, немало для качественного хоррора. Да и много ли нужно-то?

Нет, в идеале нужно порядком всего. Но "Кольская сверхглубокая" и не особо к идеалу стремится. Что есть хорошего, то есть. Загибайте пальцы. Советская эстетика, которая жанровому кино очень к лицу, и только сейчас почему-то это начало доходить до наших кинематографистов. Нетривиальный подход к главному: из-за чего весь ужас. Не из-за демонов ада ведь каких-нибудь, призраков, пришельцев или ещё чего. А из-за древних грибов. Героиня - и собой ничего, и храбрая, и сильная, и умная. Не как эти у Ридли Скотта того же в последних его опусах. Видит что-то непонятное - сразу перчатки натягивает, маску на лицо надевает. Очень актуально, между прочим, многим стоит у неё поучиться.

Это практически все явные достоинства, но и из них получаются как минимум недурственные, если не великолепные - а и таких парочка встречается - сцены: по-советски обставленное помещение затемнить, поместить туда Радулович, грибомутанта к ней за компанию, вручную любовно вылепленного, включить тревожный синтезаторный саундтрек (да, кстати, отличный синтезаторный саундтрек) - и всё, и замечательно. Пободрее и, несмотря на все явные заимствования и удивительные совпадения, свежее, чем у многих. Можно считать, общемировой тренд на подражание фантастике 80-х уверенно поддержан рёвом из родной советской преисподней.