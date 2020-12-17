Названы 10 лучших фильмов ужасов 2020 года

Еще один итоговый киночарт. На этот раз - от портала ScreenRant, определившего десятку лучших, по мнению его эксперта, хорроров года.

Автор перечня для начала традиционно посетовал на сложную эпидемиологическую обстановку, из-за которой множество потенциально важных жанровых проектов пришлось перенести, а то и вовсе свернуть, но после воодушевился. Ведь благодаря оналайн-премьерам и стримингам любители "ужастиков" не сидели на сухом пайке.

Итого - данная десятка, выглядящая следующим образом:

10. Тайский хоррор "Бассейн", который технически датирован 2018-м, в конце 2019-го попал на фестивали и лишь в 2020-м стал доступен аудитории потокового сервиса Shudder. Жанрово лента - крокодайлсплотейшн.

9. "Поезд в Пусан 2: Полуостров". Сиквел южнокорейского зомби-хита. Наш отзыв.

8. "Сторожка". Психологический триллер, ранее попавший в аналогичный чарт Collider. Мы об этом фильме писали здесь - в прошлом году его привозили на фестиваль "Дикие ночи" под заголовком "Избушка".

7. "Ад по соседству" дебютанта полного метра Дэвида Мормора: переезд в новый дом оборачивается для девушки (Николь Блум, Лила из сериала "Любовники") чередой жестоких испытаний. Микс хоррора и остросоциальной драмы.

6. "Ветераны зарубежных войн". Наш отзыв на ленту - здесь.

5. "Астрал: Онлайн" (в оригинале - Host). "Карантинный хоррор" о спиритизме через Zoom.

4. "Дичь" (Freaky), где всё вполне соответствует русскому названию. Наш отзыв.

3. "Взаперти" со звездой "Американской истории ужасов" Сарой Полсон. Наш отзыв.

2. Британский хоррор "Его дом" - злоключения беженцев из Южного Судана.

1. "Человек-невидимка" с Элизабет Мосс. Довольно радикальное переосмысление романа Уэллса, неожиданно серьезно "выстрелившее" (более чем 130 миллионов долларов сборов при лаконичном бюджете в семь) и возродившее планы на реанимацию классического бестиария студии Universal. Наш отзыв - здесь.

Со всеми аннотациями к картинам-финалистам и аргументами в пользу их включения в чарт можно ознакомиться по ссылке.