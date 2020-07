Эксперты назвали лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года

Первое полугодие-2020 почти на исходе и специалисты подводят промежуточные киноитоги. В частности, портал Collider представил свою версию лучших хорроров отчетного периода. Отмечая: пандемия - пандемией, но цифровые релизы никто не отменял. И по этой части на горизонте всё очень даже прилично. В списке издания:

"После полуночи" (After Midnight) - к погруженному в пучины меланхолии Хэнку, которого и без того бросила девушка после десяти лет отношений, начинает заявляться и скрестись пугающее существо. "Грустный и страшный", - характеризуют фильм авторы чарта. Дополнительно помечая конкурентоспособный дизайн чудовища.

"Цвет из иных миров" (Color Out of Space) - совершенно восхитительное модерновое переосмысление классического морока Лавкрафта с Николасом нашим яхонтовым Кейджем по центру.

"Иди к папочке" (Come To Daddy) - полнометражный режиссерский дебют продюсера "Турбо-пацана", дикого "Сального душителя" и антологии "Азбука смерти" Анта Тимпсона. И очередной актерский триумф Элайджи Вуда.

"Сверх(НЕ)естественное" (Extra Ordinary) - европейская хоррор-комедия с Уиллом Форте, "крайне смешная, обаятельная, но при этом временами и довольно жуткая".

"Гретель и Гензель" (Gretel & Hansel) - еще один взгляд на самую страшную сказку братьев Гримм, на этот раз - от Оза Перкинса: "мурашки по коже + пышные спецэффекты".

"Охота" (The Hunt), скандальная лента режиссера "Американских богов" и "Мира Дикого Запада", шедшая к своему зрителю сквозь тернии.

"Человек-невидимка" (The Invisible Man) - достаточно радикальный пересмотр важного романа Уэллса, все-таки давший зеленый свет возрождению классического бестиария студии Universal. Которое "Мумия" с Крузом на какое-то время утопила.

"Сторожка" (The Loge): мачеха-психопатка остается с двумя приемными детьми. "Настоящий ужас: гнетущий взрыв ледяного отчаяния в комбинации с жестокостью, безднами горя и сектантским мракобесием".

Также в аннотированный список Collider вошли ленты "Платформа" (The Platform), "Реликвия" (Relic), исследующая гей-аспекты второй части франшизы документалка "Кричи, королева! Мой кошмар на улице Вязов" (Scream, Queen! My Nightmare on Elm Street), "Под водой" (Underwater) - еще одна лавкрафтовщинка с совершено грандиозным осевым чудищем, до кучи - монстр-муви "Морские паразиты" (Sea Fever), "Глотай" (Swallow) и "Вивариум" (Vivarium), в котором пришельцы изощренно глумятся над Имоджен Путс и Джесси Айзенбергом.