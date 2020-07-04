Составлен список лучших хорроров десятилетия

Абсолютный рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия составил киноканал "Настоящее страшное телевидение". Список публикует filmpro.

Редакция канала оценила все ужастики, выходившие на экраны с 2010 по 2019 год, а также учла мнение критиков и редакторов главных тематических ресурсов и результаты кассовых сборов.

Замыкают десятку образцовый чёрно-белый камерный хоррор "Маяк" Роберта Эггерса, ставший сенсацией 72-ого Каннского фестиваля, южнокорейский триллер "Поезд в Пусан", ставший для его режиссера Ён Сан Хо дебютом в полнометражном кино и одним из лучших фильмов ужасов 2018 года, "Тихое место" Джона Красински, который снял в главных ролях себя и свою жену актрису Эмили Блант.

На седьмом месте разместился фильм "Хижина в лесу" от создателей культового сериала "Баффи - истребительница вампиров" Дрю Годдара и Джосса Уидона, сумевших отдать дань уважения классическим ужасам и одновременно сделать оригинальную и остроумную пародию на них.

Шестую строчку занимает австралийский фильм ужасов "Бабадук" Дженнифер Кент. Кстати, это единственный хоррор в рейтинге лучших, который сняла женщина. Кент мастерски сыграла на эмоциях зрителей, сделав акценте на теме материнского страха.

Пятое место принадлежит классику жанра хоррор Джеймсу Вану и его мистическому триллеру "Заклятие". Впервые появившись на экранах в 2013 году, охотники за паранормальными явлениями Эд и Лоррейн Уорренов в итоге стали центром целой вселенной "Заклятия", которая сегодня насчитывает восемь фильмов.

Следом идет кинодебют Роберта Эггерса - хоррор "Ведьма". Критики назвали его самым страшным и умным фильмом последних лет.

Тройку лидеров замыкает сенсационная экранизация Стивена Кинга "Оно", ставшая самым кассовым фильмом ужасов. Андрес Мускетти вместе со своим клоуном-убийцей, роль которого впечатляюще исполнил Пеннивайза Билл Скарсгорд, умудрились напугать и угодить всем, и зрителям, и критикам.

Обладателем "серебра" в этот раз стала "Реинкарнация" режиссера и сценариста Ари Астера, который сумел показать не просто кошмар, от которого стынет кровь в жилах, но и обмануть ожидания зрителей, замаскировав под оболочкой ужастика настоящую драму.

Топ лучших из лучших возглавил фильм ужасов "Прочь", ставший режиссерским дебютом американского актёра, комика и сценариста Джордана Пила. Между прочим, картина получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Создатели проявили настоящее мастерство, превратив в общем банальную завязку - фотограф едет знакомиться с родителями своей девушки - в увлекательный, ужасающий и завораживающий фильм.