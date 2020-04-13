Что посмотреть на карантине: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 5

В этом выпуске: злободневный маринистический ирландский хоррор для поклонников "Нечто"; резня бензопилами на фестивале ужасов; весьма своеобразная отечественная мелодрама про одного хорошего мужика; голландские гопники против всех (в том числе против зомби); поучительная история кандидата в президенты, который всё профукал.

"Морские паразиты" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Ученая девушка-интроверт, специализирующаяся на изучении паттернов поведения водной живности и знающая множество других умных слов, присоединяется к экипажу утлого рыболовецкого суденышка, которое носит гордое имя персонажа ирландской мифологии (и неспроста!). Они ей предоставляют койкоместо и условия для проведения своих исследований, а взамен получают деньги, что очень кстати, так как дела у рыбаков идут ни шатко ни валко.

Однако сразу же, как только она ступает на борт, члены команды принимаются выражать недовольство цветом ее волос. Дескать, рыжая на борту - к беде. Ох уж этот темный суеверный народ.

И беда не заставляет себя долго ждать. Судно, отдалившись на существенное расстояние от берега - и слегка не в ту сторону, - вдруг натыкается на что-то и намертво встает. Этим чем-то оказывается неизвестное науке чудо-юдо, впившееся в обшивку корабля проворными щупальцами и чуть ли не насквозь ее продырявившее. Присосалось и потихоньку тихой сапой мерзкую жижу внутрь извергает.

Жижа та, как вы, должно быть, уже догадались, прочитав название (в оригинале, кстати, без спойлеров - Sea Fever, "Морская лихорадка"), ничего хорошего не сулит. Кишмя кишит теми самыми паразитами, которые так и норовят пролезть в любой подвернувшийся организм. И вот уж обстановочка напоминает старое доброе карпентеровское "Нечто": замкнутое пространство, вокруг на многие километры - ни души, помощи ждать неоткуда по ряду причин, в коллективе зреют жирные пульсирующие нарывы разногласий и взаимного недоверия, а где-то рядышком притаился таинственный беспощадный враг. Ремейк одной из известнейших сцен "Нечто" - прилагается.

Этот не слишком амбициозный и вместе с тем исключительно компетентный ирландский хоррор должен был выйти в широкий российский прокат 2 апреля, но увы. С другой стороны, именно из-за этого всего он обрел вдруг качество злободневности. Рыжая ученая девушка тут выступает голосом разума, пытаясь уговорить остальных посидеть на карантине, пока точно не выяснится, что среди них нет зараженных, иначе есть вероятность принести с собой людям смерть. Но внять голосу разума не каждый сходу готов, к сожалению.

Собственно, если кто до сих пор не понял, почему сейчас важно сидеть дома, то посмотрите "Морских паразитов". Там это объясняется предельно доходчиво. А если и так молодцы, все равно посмотрите, фильм и без всякого контекста отличный. Глоток свежего бодрящего соленого воздуха для любителей герметичных параноидальных кошмаров.

"Бладфест" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

С разницей в несколько месяцев американцы выпустили два хоррора с очень похожими названиями и почти идентичными синопсисами: группа подростков отправляется на фестиваль ужасов, а там начинается вполне реальная кровавая вакханалия.

Но если "Хэллфест" - до неприличия типичный слэшер про маньяка, собранный из уже давно поизносившихся деталей и затёртых штампов, то "Бладфест" - совсем другое дело. Так что не перепутайте.

В принципе, деконструкцией жанра сейчас тоже никого не удивишь, всевозможных постмодернистских вариаций на тему - пруд пруди (в том же 2018-м вышел ещё один такой - "Ты, должно быть, убийца", непритязательная, но забавная пародия на "Пятницу, 13-е" и тому подобные однотипные страшилки). Хотя всё самое главное на этот счёт было отшучено ещё в "Криках", молодые киноделы продолжают с упоением мусолить жанровую классику, снабжая процесс шутливыми комментариями разной степени остроумности.

Вот и Оуэн Эгертон, режиссёр и сценарист, решил соорудить нечто подобное. И, надо сказать, преуспел. В первую очередь - благодаря некоторому нахальству (в хорошем смысле) и любви к масштабности.

Тут, в отличие от "Бладфеста", речь идёт не о самодеятельности энтузиаста-психопата, а о целом заговоре администрации аттракциона, ниточки которого ведут к коварному кукловоду. Личность злодея в формате твиста раскрывается в конце, хотя вряд ли удивит более-менее сообразительного зрителя. Удивлять тут, впрочем, никто никого не собирался, и сама развязка в первую очередь представляется очередным карикатурным вывертом. Отсылок же тут - не вагон даже, а целый товарный состав: от ромеровских зомби до пикантных ситуаций из "Пилы".

"Бладфест" заскучать не даёт и быстро переходит к жирному экшну, открывая праздник эпичной резнёй бензопилами. А дальше старается по возможности не сбавлять оборотов. И вполне справляется - поклонники жанра точно оценят.

"Слоны могут играть в футбол" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

У российского режиссёра и сценариста Михаила Сегала вышло четыре полнометражных фильма - очень друг на друга непохожих. Первый - довольно необычная, но и весьма неоднозначная военная драма "Franz+Polina" по повести "Немой" Алеся Адамовича (того самого, что написал "Иди и смотри"). Второй - местами забавная, хотя зачастую чрезмерно прямолинейная социально-политическая сатира "Рассказы". Третий - "Кино про Алексеева", своего рода "наш ответ "Внутри Дэвида Льюиса" Коэнов и ироничные поминки по каэспэшной тусовке. И, наконец, четвёртый - причудливая мелодрама с не менее странненьким названием - бесспорно, самая зрелая и интересная работа Сегала.

Поначалу лента притворяется эдакой современной версией "Лолиты", и это, конечно, сразу немного напрягает: ведь в таком случае, чтобы не сползти в отчаянную пошлость, нужно быть Набоковым. А Сегал, несмотря на явный писательский талант, всё же не он. Ему, однако, это и не нужно, потому что со временем выясняется, что "Слоны" - совсем не то, чем кажутся.

Главный герой - мужичок по имени Дима (Владимир Мишуков). В целом на жизнь ему жаловаться грех - он в свои сорок с хвостиком пребывает в отличной физической форме и занимает какой-то важный пост в какой-то непонятной конторе с прекрасным видом на Москву. Единственная проблема - одиночество: ни женщины, ни особенно близких друзей - так, приятели разве что. А у этих приятелей подросли дочки - одна другой краше, и Дима на пике кризиса среднего возраста начинает на них невольно заглядываться, остро переживая из-за бесцельно прожитых лет и болезненно ощущая, что и годы текущие отправляются в ту же ржавую трубу.

Зрителю уже начинает казаться, что зло в Диминой душе неминуемо возьмёт верх, но строгий императив заставляет протагониста держать себя в руках. Хотя от некоторых глупостей и откровенно непорядочных поступков он всё же не удерживается. Мотивацию и цели его понять трудно - в первую очередь, ему самому. Но когда мы уже начинаем уставать от бесплодных попыток разгадать эту загадку за него, сюжет начинает делать неожиданные финты, то на несколько секунд (не более) прикидываясь триллером про маньяка, то убедительно мимикрируя под легкомысленный ромком.

Дима, как тот слон, врывается в посудные лавки нежных девичьих душ (после приятельских дочек в поле зрения оказывается ещё одна юная и прекрасная нимфа - на этот раз совершенно случайно) и нервно топчется на месте, изо всех сил стараясь ничего не зацепить и мучительно соображая, зачем он, собственно, явился. Не осознавая, что движет им нерастраченная и невостребованная любовь. А любви этой у него, оказывается, наберётся на целое футбольное поле, пригодное для матча между командами слонов.

"Новые парни турбо" (2010), "Новые парни нитро" (2011)

Фото: kinopoisk.ru

Для желающих немного разгрузить засорённые мрачными новостями мозги посредством непритязательных комедий в духе "Где моя тачка, чувак?" и "Тупой и ещё тупее" нидерландские комики Стеффен Хаарс и Флип ван дер Куиль в 2007 году создали уникальное в своём роде шоу, которое, помимо развлекательной функции, имеет и отчётливый просветительский характер - особенно для иностранцев.

Образ гопника в трениках, благодаря обширной мем-волне ставший неотвязно ассоциироваться с Восточной Европой, отнюдь не является уникальным региональным изобретением, основанным на сугубо наших культурных реалиях. Телесериал New Kids, некоторое время шедший у нас по Paramount Comedy под вывеской "Гоп-контора" (короткие скетчи по три минуты), это наглядно продемонстрировал.

Пятеро придурков и бездельников с нелепыми усами и дурацкими "ретро"-причёсками сутками тусуются на улице своей захолустной деревни Мааскантье (она стремительно стала объектом паломничества фанатов со всего мира), пьют дешёвое пиво и ведут соответствующие их уровню развития беседы под happy hardcore, раздающийся из крашенного в кислотно-салатовый цвет драндулета. Жизненное кредо "новых парней", по их же собственным словам, такое (если излагать печатными словами): совокупляться с женщинами лёгкого поведения и не работать.

В первой полнометражке реальная жизнь наносит им тяжёлый удар - экономический кризис. Те, у кого был заработок, его лишились - правда, не столько из-за кризиса, сколько из-за непроходимой тупости. А любезно предоставляемое таким субъектам нидерландскими властями пособие по безработице, как герои с недоумением обнаруживают, имеет свойство быстро заканчиваться. Проблему эту они, пораскинув скорбными мозгами, решают просто: отказываются платить. То есть, говоря проще, переходят на воровство и грабёж.

Расслабленная местная полиция пребывает в растерянности от такого самоуправства. Что особенно плохо, оно оказалось заразным - деклассированные элементы по всей стране охотно взяли продуктивную идею на вооружение и ввергли Нидерланды в хаос. Чиновники же не могут придумать ничего лучше, чем уничтожить источник заразы и долбануть ракетой по Мааскантье. Но случайно долбят по соседнему селу - кто там эти Муусохраански из Гааги разберёт.

А такого отношения гордые жители сельской местности с сильно развитым, как это обычно бывает, чувством локального патриотизма, не терпят. В этом конфликте между белыми воротничками из крупных городов и "белым мусором" из провинций, которые всегда готовы заодно перегрызться между собой, по касательной задевается и Бельгия. При чём тут Бельгия? Бельгия в Нидерландах всегда при чём.

В общем, получилась бодрая, по-хорошему безумная сатира на внешне благополучное общество, нежно взрастившее обширную маргинальную прослойку, которой ничего не способно ни предложить, ни противопоставить. Что близко роднит "Новых парней" с незабвенными "Бивисом и Батт-Хедом" - с существенными оговорками на европейскую и нидерландскую специфику.

В сиквеле, последовавшем через год, знакомая нам банда конфликтует с собственным аналогом из близлежащего населённого пункта, а вокруг тем временем разворачивается зомби-апоклипсис. Не самый оригинальный приём в непривычном сеттинге начинает играть пёстрыми красками (хотя в основном - оттенками красного, конечно), щедро одаряя ценителей прекрасного фирменными гэгами и восхитительно идиотскими сценами типа стритрейсинга с нежитью.

Учитывая, что отечественный зритель не слишком подробно осведомлён о быте низов нидерландского социума, отвязная франшиза об усатых дегенератах представляется редким сочетанием приятного с полезным.

"Как не стать президентом" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

Если о Уотергейтском скандале, который смёл с поста президента США Ричарда Никсона, у нас достаточно наслышаны, то о конфузе, случившемся с демократом Гэри Хартом в 1988 году, знают разве что специалисты по современной американской истории. Вероятно, именно поэтому фильм Джейсона Райтмана - не последнего, между прочим, режиссёра Голливуда ("Здесь курят", "Мне бы в небо", "Талли" и так далее) - у нас так и не вышел.

А между тем для этой самой американской истории скандал вокруг Харта имеет немалое значение - не импичмент, конечно, но тоже очень резонансный и оставивший отпечаток на политической культуре страны инцидент. И не только на политической - в масскульте Харт тоже время от времени мелькает. В "Тёмной башне" Кинга он, например, стал президентом США в одной из параллельных реальностей. А вот в нашей реальности он этого сделать так и не смог. Из-за собственной глупости и чужой алчности.

Блестящему молодому политику Гэри Харту, годами тщательно работавшему над своей репутацией (а медийный образ в современной демократии, как известно, решает всё) и сулящей большие перемены (ес, уи кэн) прогрессивной программой, президентское кресло прочили все наперебой (а некоторые до сих пор трогательно верят, что он в самом деле что-то там мог изменить). Всё, собственно, к этому и шло, но перед самой финишной прямой ушлые журналюги вынюхали, что у образцового семьянина есть интрижка на стороне - причём не какая-нибудь там однократная ошибка прошлого, а наглый роман, продолжающийся под носом у ничего не ведающей красавицы-жены и взрослеющей дочери.

Гадкий факт быстро сделали достоянием общественности, и участие в этом принимали отнюдь не одни таблоиды (да, "правдоискательство" американских СМИ здесь приобретает совсем иной оттенок). В результате Харт снялся с президентской гонки, а кандидатом от Демократической партии стал Майкл Дукакис, который впоследствии благополучно проиграл выборы Джорджу Бушу-старшему. В свете произошедшего ровно десять лет спустя с Биллом Клинтоном, пошедшим гораздо дальше (а там ведь ещё имела место ложь под присягой), но выбравшимся сухим из воды, всё это выглядит прелюбопытнейшим комментарием к трансформациям взглядов влиятельной части американского общества на понятие нормы.

Как и "Крушение Белого дома", о котором мы недавно рассказывали, "Как не стать президентом" - не шибко динамичная, но скрупулёзная и добросовестная в повествовании драма, в центре которой - реальная и живая фигура, а вокруг - беспросветный мрак и грязь "демократической" борьбы за власть, прикоснувшись к которой не увязнуть невозможно. А некоторую чрезмерность в детализации вполне компенсирует отличный актёрский ансамбль с Хью Джекманом во главе, а также Верой Фармигой и Дж.К. Симмонсом в арьергарде.