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05.04.2021 10:52
Рубрика: Спорт

Семак высказался о возможной продаже Азмуна и Дриусси

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе двух нападающих - Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна.

Фото: РИА Новости
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Ранее в СМИ сообщалось, что Дриусси готовится вернуться в "Ривер Плейт" грядущим летом, а Азмуном интересуются несколько европейских клубов, в частности, "Севилья" и "Наполи". По словам Семака, удерживать того или иного футболиста против его воли нет смысла.

"На сегодняшний день и Дриусси, и Азмун, готовятся вместе со всеми бороться за титул. А о том, что произойдет летом, говорить рано. Могу только еще раз напомнить свою мысль: удерживать того или иного игрока против его воли нет смысла. Это в конечном итоге вредит и самому футболисту, и команде", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Добавим, что в понедельник, 5 апреля, "Зенит" встретится дома с "Химками" в последнем матче 24-го тура чемпионата России. Питерцы идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. На второй строчке расположился "Спартак", отстающий всего на одно очко. При этом у "красно-белых" на один матч больше.

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