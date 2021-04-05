Семак высказался о возможной продаже Азмуна и Дриусси

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе двух нападающих - Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дриусси готовится вернуться в "Ривер Плейт" грядущим летом, а Азмуном интересуются несколько европейских клубов, в частности, "Севилья" и "Наполи". По словам Семака, удерживать того или иного футболиста против его воли нет смысла.

"На сегодняшний день и Дриусси, и Азмун, готовятся вместе со всеми бороться за титул. А о том, что произойдет летом, говорить рано. Могу только еще раз напомнить свою мысль: удерживать того или иного игрока против его воли нет смысла. Это в конечном итоге вредит и самому футболисту, и команде", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Добавим, что в понедельник, 5 апреля, "Зенит" встретится дома с "Химками" в последнем матче 24-го тура чемпионата России. Питерцы идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. На второй строчке расположился "Спартак", отстающий всего на одно очко. При этом у "красно-белых" на один матч больше.