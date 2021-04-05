Штрафы за выращивание наркосодержащих растений вырастут в два раза

Увеличиваются штрафные санкции за культивирование наркосодержащих растений. Соответствующие изменения внесены в КоАП. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Штрафные санкции будут ужесточены для тех, кто не принимает меры по охране посевов и мест хранений таких растений, по уничтожению остатков и отходов производства. Если раньше штраф составлял 3-4 тыс. рублей, сейчас он увеличен до 5-10 тыс. рублей.

Жестче будут наказываться граждане, должностные и юридические лица, которые не уничтожают дикорастущие наркосодержащие растения. Штрафы составят 3-4 тыс. рублей для физлиц (вместо 1,5-2 тыс. рублей), 5-10 тыс. рублей для должностных лиц (вместо 3-4 тыс. рублей) и 50-100 тыс. рублей (вместо 30-40 тыс. рублей).

Кроме того, с 1,5-4 тыс. рублей до 3-5 тыс. рублей увеличены штрафы за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества - в том случае, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Помимо штрафов, возможен также административный арест на срок до 15 суток.