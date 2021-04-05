В понедельник на 85-м году жизни скончался легендарный комментатор бокса Владимир Гендлин.

Он был мастером спорта. В любителях Гендлин провел 51 бой, из которых выиграл 50 и в одном потерпел поражение. Но основной вклад в развитие любимого вида спорта Владимир Ильич внес как комментатор.

Если и кто и был когда-либо достоин называться российским голосом бокса, то это Гендлин. Уникальным образом он сочетал в себе комментатора и эксперта высочайшего уровня. Гендлин не гонялся за красноречием, был немногословен во время своих репортажей. Но его чеканные фразы были такими же точными, как джебы и апперкоты боксеров, о которых он рассказывал. На комментариях Владимира Ильича в 90-е начало 2000-х годов без преувеличения выросло целое поколение любителей бокса.

За свою работу Гендлин дважды получал телепремию ТЭФИ. Он комментировал на НТВ, "НТВ-Плюс", "Первом канале", вел собственную передачу "Большой ринг".

В начале марта Гендлин перенес инфаркт и операцию, а до этого переболел коронавирусом, что и дало роковое осложнение в виде пневмонии...