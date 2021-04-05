Новости

В ДНР сообщили о гибели украинского военного во время боя 22:32
Украинский солдат-срочник покончил с собой на посту 22:25
Электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря 22:08
В Псковской области нашли осквернивших памятник бойцам 6 роты 21:53
Харви Вайнштейн обжаловал приговор и требует нового разбирательства 21:17
Падение цен на нефть резко ускорилось 20:52
Новую разновидность британского штамма коронавируса выявили в Румынии 20:11
В Ростове полицейские спасли жильцов горящего дома 20:08
Британцам не разрешат покидать королевство для турпоездок до 17 мая 20:00
Москалькова: К ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью 19:45
Президенты России и Аргентины обсудили продолжение поставок "Спутник V" 19:37
В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика 19:25
Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС 19:20
В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными 19:19
Эрдоган раскритиковал письма экс-адмиралов в защиту конвенции Монтре 19:14
Москалькова предложила не лишать единственного жилья из-за долгов банкам 19:11
Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии 19:10
В Москве два человека пострадали в ДТП с трактором 19:09
Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Гендлина 18:48
Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель 18:30
Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства 18:28
Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем 18:28
В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда 18:15
Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира 17:58
В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
05.04.2021 21:48
Рубрика: Общество

Бокс остался без голоса

Умер легендарный комментатор Гендлин
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 72(8423)
В понедельник на 85-м году жизни скончался легендарный комментатор бокса Владимир Гендлин.

Он был мастером спорта. В любителях Гендлин провел 51 бой, из которых выиграл 50 и в одном потерпел поражение. Но основной вклад в развитие любимого вида спорта Владимир Ильич внес как комментатор.

Если и кто и был когда-либо достоин называться российским голосом бокса, то это Гендлин. Уникальным образом он сочетал в себе комментатора и эксперта высочайшего уровня. Гендлин не гонялся за красноречием, был немногословен во время своих репортажей. Но его чеканные фразы были такими же точными, как джебы и апперкоты боксеров, о которых он рассказывал. На комментариях Владимира Ильича в 90-е начало 2000-х годов без преувеличения выросло целое поколение любителей бокса.

За свою работу Гендлин дважды получал телепремию ТЭФИ. Он комментировал на НТВ, "НТВ-Плюс", "Первом канале", вел собственную передачу "Большой ринг".

В начале марта Гендлин перенес инфаркт и операцию, а до этого переболел коронавирусом, что и дало роковое осложнение в виде пневмонии...

Общество Утраты Спорт Бокс

Главное сегодня

В Кремле сообщили формат Послания президента Федеральному Собранию
Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта