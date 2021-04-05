Создать сельхозкооператив смогут три человека

Теперь, чтобы создать кооператив, достаточно будет трех человек (вместо пяти, как было раньше). Закон также определяет количество членов правления. Раньше в нем должно было быть не менее трех человек, теперь - зависит от количества членов сельхозкооператива. Если в нем больше 100 человек, в правлении должны состоять не менее пяти. Упрощены вопросы, связанные с деятельностью ревизионных союзов сельхозкооперативов: решение о вступлении в такой союз может принять общее собрание членов кооператива, в союзе должны быть не менее двух ревизоров-консультантов (раньше - не менее трех).

Помимо этого, уточняются действия правления при рисках банкротства сельхозкооператива: правление или ликвидационная комиссия должна будет разработать план восстановления платежеспособности кооператива. Чтобы обратиться в суд с иском о банкротстве, необходимо будет одобрение наблюдательного совета (если он есть). В случае ликвидации или реорганизации сельхозкооператива можно будет привлекать его членов и ассоциированных членов к разделу неделимого фонда организации.

По оценке Минсельхоза, все эти изменения затронут более 11 тыс. сельхозкооперативов, в которых работают более 446 тыс. человек.