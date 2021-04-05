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05.04.2021 20:52
Рубрика: Экономика

Создать сельхозкооператив смогут три человека

Текст: Татьяна Карабут
Сельхозкооперативам снизят административную нагрузку. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Теперь, чтобы создать кооператив, достаточно будет трех человек (вместо пяти, как было раньше). Закон также определяет количество членов правления. Раньше в нем должно было быть не менее трех человек, теперь - зависит от количества членов сельхозкооператива. Если в нем больше 100 человек, в правлении должны состоять не менее пяти. Упрощены вопросы, связанные с деятельностью ревизионных союзов сельхозкооперативов: решение о вступлении в такой союз может принять общее собрание членов кооператива, в союзе должны быть не менее двух ревизоров-консультантов (раньше - не менее трех).

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Помимо этого, уточняются действия правления при рисках банкротства сельхозкооператива: правление или ликвидационная комиссия должна будет разработать план восстановления платежеспособности кооператива. Чтобы обратиться в суд с иском о банкротстве, необходимо будет одобрение наблюдательного совета (если он есть). В случае ликвидации или реорганизации сельхозкооператива можно будет привлекать его членов и ассоциированных членов к разделу неделимого фонда организации.

По оценке Минсельхоза, все эти изменения затронут более 11 тыс. сельхозкооперативов, в которых работают более 446 тыс. человек.

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