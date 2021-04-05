Стало известно, каким будет iPhone 13. Самое главное

Смартфон следующего поколения iPhone 13 получит более миниатюрную "челку" по сравнению с актуальными моделями.

Об этом пишет Mac Otakara со ссылкой на источники в Alibaba, в распоряжении которых оказался макет будущего девайса.

Фото: Alibaba/YouTube

На задней панели - по крайней мере - у старших Pro-версий - на специальном "островке" со скругленными углами разместятся тройная камера со сканером LiDAR.

Другими нововведениями станут экран LTPO с поддержкой частоты обновления до 120 Гц - она будет варьироваться в зависимости от типа контента. Кроме того, впервые в истории iPhone получат 1 терабайт памяти в старших моделях. Работать они будут на чипе Apple A15.