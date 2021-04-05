Суд разрешил применять силу при задержании малолетних хулиганов

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил наказание мужчине, который задержал двух малолетних хулиганов. Подростки повредили во дворе его машину. Но, как принято у подлецов, выставили жертвами именно себя, мол, слишком грубо с ними обошлись, мешая портить чужую вещь.

Хулиганящих подростков можно задерживать, применяя силу. Но бить их за шалости закон не велит. Фото: Константин Завражин

Сегодня на практике виноватым нередко оказывается тот, на чьей стороне правда. Отбился, но сломал руку злодею - может быть реальный срок. Порезала насильника? Жди обвинительного приговора.

Почему-то наши суды с сочувствием относятся к слезливым россказням негодяев. Однако решение Первого кассационного суда, включенное в обзор судебной практики, вызывает, по словам члена Ассоциации юристов России Вячеслава Голенева, сдержанный оптимизм. Возможно, оно станет первой ласточкой, которая со временем изменит практику. С гражданином С. случилась банальная история. Однажды он выглянул в окно и увидел, как двое малолетних хулиганов Л. и П., если говорить юридическим языком, "наносят повреждения принадлежащему ему автомобилю". Мужчина выскочил на улицу, чтобы задержать малолеток и сдать в полицию. Подростков в свою очередь возмутило желание взрослого помешать им мирно бесчинствовать.

"В процессе задержания между С., с одной стороны, и Л. и П., с другой, произошла борьба. При этом С., удерживая Л., отбивался от П., пытавшегося освободить Л.", говорится в материалах Первого кассационного суда. В полиции выяснилось, что малолеткам нельзя ничего предъявить. Конечно, Уголовный кодекс они нарушили, но до возраста уголовной ответственности не доросли.

Зато к мужчине появились вопросы. Не слишком ли он обидел детей? Экспертиза показала, что хозяин машины не причинил малолеткам даже легкого вреда здоровью. А значит, до Уголовного кодекса подзатыльники, которые он отвесил шалунам, не дотягивают. Подпадают под КоАП. Мужчину привлекли по статье "Побои" и оштрафовали за "совершение насильственных действий, причинивших физическую боль".

"Лично я являюсь сторонником и поддерживаю концепцию необходимой самообороны при крайней необходимости, - говорит Вячеслав Голенев. - К сожалению, судебная практика складывается не в пользу лиц, которые действуют в защиту себя или других лиц от посягательств злоумышленников и драчунов".

Но в данном деле что-то пошло не так. Первый кассационный суд отменил решение, а само дело включил в обзор судебной практики.

"В данном случае с учетом конкретных обстоятельств дела состоявшиеся по делу судебные акты нельзя признать законными",- пояснила кассационная инстанция.

Теперь на такие правовые позиции должны ориентироваться нижестоящие инстанции. А то, что рано или поздно очередному судье вновь придется разбираться с жалобами обиженных отморозков, сомнений нет. Ленты новостей полны сообщениями о том, что то тут, то там как-то отличились жестокие детки.

В начале года жители села Капустин Яр Астраханской области пожаловались на банду малолеток, терроризирующих район. Юные бандиты бросали камни в учителей, избивали взрослых, крушили все, что могли. Долгое время никто ничего не мог с ними поделать. Лишь после того, как ситуация в районе вызвала резонанс в СМИ, правоохранители устроили массовую проверку.

А в Бердске детишки стали стихийным бедствием для местного торгового центра.

"Дети 12-15 лет отрываются по полной: пьют пиво и шампанское, матерятся, орут, бегают. В январе разбили двери, сломали сантехнику в туалете, выбили замки", - пишут местные СМИ.

Вправе ли неравнодушный гражданин схватить матерящегося подростка за ухо и отвести в полицию? Нет, поясняет член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, в таком случае этого делать нельзя.

"Если же вы являетесь собственником автомобиля, которому был причинен вред подростками, то вы вправе пресечь это правонарушение, но ваши действия должны быть соразмерными, - говорит он. - Если вы понимаете, что в ваших силах положить хулигана на землю и обездвижить до приезда полиции, делать это нужно в любом случае без причинения побоев, даже если действия подростка вызывают у вас негодование. Более надежно - держать подростка в поле видимости, не вступая с ним в конфликт, и помочь полиции с доказательствами. А также постараться остановить еще кого-либо, чтобы не находиться одному".

Адвокат Александр Погодин добавляет, что у гражданина есть право задержать преступника, чтобы передать в руки полиции: так разъяснил Верховный суд РФ в одном из постановлений пленума.

У человека есть право задержать подростков, причиняющих вред его имуществу, и передать их в полицию. Но если они лягут в больницу, он сядет

"Пределы применения силы при задержании ограничиваются следующими условиями: очевидный факт совершения преступления, пресечение возможности совершения новых преступлений, иными средствами задержать не представляется возможным",- говорит он.

При этом, по его словам, причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также смерти однозначно влекут уголовную ответственность. Иными словами, если убить или отправить на больничную койку преступника, не угрожавшего напрямую человеку, то придется сесть в тюрьму.

"Судебная практика в России в отношении фактов гражданского задержания более строго толкует закон, чем в нем буквально изложено", - подчеркивает адвокат.