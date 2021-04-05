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05.04.2021 15:11
Рубрика: Культура

Египтологи раскрыли тайну знаменитой мумии Такабути

Текст: Денис Передельский
Фото: The University of Manchester Фото: The University of Manchester
Фото: The University of Manchester

В Великобритании вышла в свет книга, изданная под редакцией профессоров Розали Дэвид из Манчестерского университета и Эйлин Мерфи Куинс из университета Белфаста. Она представляет собой масштабное историческое расследование, доказывающее, что мумия Такабути принадлежит женщине, убитой более 2600 лет назад.

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Краткий обзор исследования приведен на сайте Манчестерского университета. Выход книги с сенсационными выводами был анонсирован еще в январе. Тогда ученые лишь приоткрыли завесу тайны, сообщив, что смерть древней египтянки, мумия которой хранится в Северной Ирландии, была насильственной.

В объемном труде авторы приводят доказательства этой гипотезы. Розали Дэвид и Эйлин Мерфи Куинс утверждают, что эта женщина была убита более 2600 лет назад. Установлено, что она пыталась убежать от убийцы, но тот догнал ее и ударил боевым топором в спину.

Кстати, это важное уточнение - еще несколько месяцев назад команда исследователей считала, что орудием убийства был нож. Однако дополнительный анализ мумии показал, что смертельная травма была нанесена топором.

В свою очередь, это позволило ученым предположить, что убийцей мог быть ассирийский солдат. Впрочем, имеются и другие версии. В египетской армии широко использовались боевые топоры, это был один из самых распространенных видов оружия.

Поэтому египтологи не исключают, что женщина могла стать жертвой одного из своих же людей. Анализ ран доказал, что смерть, вероятно, была мгновенной. Удар был очень точным и мощным - вероятно, убийца крепко держал топор двумя руками и целил в ребра своей жертвы.

Также установлено, что топор был снабжен лезвием с полукруглой острой кромкой длиной не менее 7-7,5 сантиметров. На это указывают размеры ран.

В своей работе ученые использовали целый ряд методов, включая анализ ДНК, рентген, компьютерную томографию, анализ волос и ткани для мумификации, радиоуглеродное датирование. Все это вкупе и позволило командам раскрыть тайну мумии Такабути.

Например, компьютерная томография показала, что на момент смерти Такабути было от 20 до 30 лет. Анализ не выявил у нее каких-либо хронически или других серьезных заболеваний.

Фото: Calogero Santoro, Universidad de Tarapaca and Jose Capriles, Penn State
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Титул Такабути, который был начертан на ее саркофаге, указывает на то, что она была замужней женщиной, которая имела очень большой дом - вероятно, этот дом располагался в древнем городе Фивы, на месте которого сегодня находится египетский город Луксор.

"Отчасти утешительно было узнать, что смерть Такабути, хотя и насильственная, была быстрой, и, вероятно, эта женщина страдала недолго, - говорит профессор Розали Дэвид. - В то же время древние египтяне часто доживали до среднего возраста, поэтому трагедия - смерть в таком молодом возрасте - очевидна".

По мнению Розали Дэвид, вероятно, эту женщину очень любила ее семья. На это указывает то, что после смерти за ее телом бережно ухаживали: волосы Такабути были аккуратно подстрижены, завиты и уложены.

Мумия Такабути стала знаменитой еще в XIX веке. Считается, что в Египте ее купил торговец Томас Грег, который перевез мумию в Белфаст. В 1835 году она была выставлена на всеобщее обозрение.

Повышенное внимание она вызвала красиво уложенными каштановыми, как было установлено позднее, волосами. В традициях Древнего Египта было брить голову, это касалось и женщин. Поэтому Такабути сразу прозвали модницей.

Добавим, что она жила в период правления XXV династии фараонов Древнего Египта. Ученые считают, что Такабути была дочерью высокопоставленного и влиятельного священника и, вероятно, женой какого-то знатного человека.

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