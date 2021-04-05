Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

Телевизионный комментатор Владимир Гендлин, специализировавшийся на программах о боксе, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил его сын.

"Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом", - приводит ТАСС слова Владимира Гендлина-младшего.

Владимир Гендлин-старший до телевизионной карьеры сам занимался боксом, получив звание мастера спорта. На любительском ринге он провел 51 бой, в которых одержал 50 побед. Он дважды завоевал телевизионную премию ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" в 2003 и 2009 годах.