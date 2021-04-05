Новости

В ДНР сообщили о гибели украинского военного во время боя 22:32
Украинский солдат-срочник покончил с собой на посту 22:25
Электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря 22:08
В Псковской области нашли осквернивших памятник бойцам 6 роты 21:53
Харви Вайнштейн обжаловал приговор и требует нового разбирательства 21:17
Падение цен на нефть резко ускорилось 20:52
Новую разновидность британского штамма коронавируса выявили в Румынии 20:11
В Ростове полицейские спасли жильцов горящего дома 20:08
Британцам не разрешат покидать королевство для турпоездок до 17 мая 20:00
Москалькова: К ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью 19:45
Президенты России и Аргентины обсудили продолжение поставок "Спутник V" 19:37
В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика 19:25
Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС 19:20
В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными 19:19
Эрдоган раскритиковал письма экс-адмиралов в защиту конвенции Монтре 19:14
Москалькова предложила не лишать единственного жилья из-за долгов банкам 19:11
Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии 19:10
В Москве два человека пострадали в ДТП с трактором 19:09
Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Гендлина 18:48
Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель 18:30
Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства 18:28
Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем 18:28
В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда 18:15
Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира 17:58
В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
05.04.2021 22:32
Рубрика: В мире

В ДНР сообщили о гибели украинского военного во время боя

Тело украинского военного найдено на поле скоротечного боя между ополчением ДНР и группой диверсантов в Донецкой области.

Украинский солдат-срочник покончил с собой на посту

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление народной милиции Донецкой народной республики, 4 апреля украинские вооруженные силы предприняли очередную попытку "проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населённого пункта Шумы".

"Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции", - заявил представитель ДНР.

В ходе осмотра на участке минного поля было обнаружено тело украинского военного. По данным ДНР, это рядовой Игорь Байтала, 1995 года рождения.

В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией

"При этом командование ООС гибель своего военнослужащего скрывает уже вторые сутки и не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам..." - подчеркнули в управлении.

Напомним, ситуация в регионе резко обострилась 26 марта.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

В Кремле сообщили формат Послания президента Федеральному Собранию
Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей"
Почему в Америке все очевиднее раскол общества