В Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 8 граждан РФ

Полиция города-курорта Дубай Объединенных арабских эмиратов задержала группу из 40 человек за "участие в развратных действиях". Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ, среди задержанных есть 8 граждан России.

Сотрудники правоохранительных органов ОАЭ задержали указанную группу лиц после того, как в социальных сетях распространились фото и видеозаписи того, как обнаженные девушки позировали на балконе местной гостиницы Dubai Marina. На кадрах видно, что на балконе также находился мужчина, который вел съемку. После задержания полиция города опубликовала в своем аккаунте в Twitter сообщение, где указывается, что подобное поведение "не отражает ценностей и этики эмиратского общества".

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - пояснил российский дипломат агентству.

За такое "непристойное поведение" в ОАЭ предусмотрено суровое наказание. Участникам фотосессии грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1,4 тысячи долларов, а организатору сего действа - до 1,5 лет тюрьмы и 14 тысяч долларов штрафа. Тем не менее, как уточнил собеседник РИА Новости, задержанные могут быть помилованы властями в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.