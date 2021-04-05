Новости

Патрушев: Дефицита удобрений не прогнозируется 14:04
Самолет Казань - Стамбул приземлится в Москве из-за сломанного шасси 13:56
Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли на осень 13:39
В МИД Украины высказались против денонсации Харьковских соглашений 13:30
Следить за экологией ученым поможет рыба 13:28
Телефонный мошенник украл свыше 2,1 миллиона рублей 13:25
Инвесторы смогут получать доход по ИИС напрямую на счет в банке 13:24
В Петербурге раскрыли хладнокровное убийство курсанта МВД 13:23
Актриса Глория Генри умерла через день после своего 98-летия 13:17
Правительство попросит парламент изменить дату отчета 13:10
Песков прокомментировал новые санкции Киева 13:03
Двадцать домов обманутых дольщиков будут достроены 12:59
Более половины россиян заявили, что занимаются спортом 12:59
В Вологде завели дело на застройщика за возведение аварийного дома 12:57
"Скопинского маньяка" оштрафовали за нарушение режима 12:53
Песков: Решение об индексации пенсий работающим россиянам пока не принято 12:52
В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией 12:52
Кабмин уточняет правила для подрядчиков капремонта домов 12:48
Кремль: Действенных усилий по реализации Минских соглашений со стороны Киева нет 12:46
Кудрин: Снизить уровень бедности вдвое можно раньше 2030 года 12:42
В Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 8 граждан РФ 12:36
Мишустин объявил регионам смягчения по казначейским кредитам 12:33
Игорь Луцкий назначен замглавы администрации президента Беларуси 12:31
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию 12:19
В России паводок охватил уже 24 региона 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 12:36
Рубрика: В мире

В Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 8 граждан РФ

Текст: Юрий Чернов

Полиция города-курорта Дубай Объединенных арабских эмиратов задержала группу из 40 человек за "участие в развратных действиях". Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ, среди задержанных есть 8 граждан России.

Россия и ОАЭ продлили разрешения на чартерные рейсы между странами

Сотрудники правоохранительных органов ОАЭ задержали указанную группу лиц после того, как в социальных сетях распространились фото и видеозаписи того, как обнаженные девушки позировали на балконе местной гостиницы Dubai Marina. На кадрах видно, что на балконе также находился мужчина, который вел съемку. После задержания полиция города опубликовала в своем аккаунте в Twitter сообщение, где указывается, что подобное поведение "не отражает ценностей и этики эмиратского общества".

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - пояснил российский дипломат агентству.

За такое "непристойное поведение" в ОАЭ предусмотрено суровое наказание. Участникам фотосессии грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1,4 тысячи долларов, а организатору сего действа - до 1,5 лет тюрьмы и 14 тысяч долларов штрафа. Тем не менее, как уточнил собеседник РИА Новости, задержанные могут быть помилованы властями в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

В мире Ближний Восток ОАЭ

Главное сегодня

Песков: Важно обеспечить безопасность всех жителей Донбасса
В МИД России допустили появление альтернативы SWIFT
Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая
За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах
В МИД Украины высказались против денонсации Харьковских соглашений
Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей"
Почему в Америке все очевиднее раскол общества