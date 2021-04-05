В фильме "Игры шпионов" предателя Пеньковского загримировали под героя

Все чаще начавшееся третье десятилетие XXI века называют временем схватки за мировую историю. Для нас по вполне понятным причинам она идет сложно, особенно на зарубежных полях сражений, где вливание несчитаных денег и сплошной, постоянно усиливающийся чужой навал вынуждает больше обороняться, отбиваться, чем просто излагать историческую правду.

И вопрос возникает сам по себе. Зачем, ради чего мы должны давать киношную визу и впускать в страну английский фильм, жесточайше искажающий историческую главу из сравнительно недавнего прошлого? Нас кто-то заставляет? Или "Игры шпионов" - действительно шедевр? А может, это нечто, напоминающее "Шпионский мост" (история Абеля-Фишера и его адвоката Донована), в исполнении двух великолепных актеров, где правда в определенной мере проскальзывает и выданный предателем советский полковник вызывает симпатию, которой дали сформироваться по ходу фильма?

Ничего подобного. В их кинопрокате фильм не завоевал особого признания. Отзывы критиков переваливают за шкалу "среднего фильма", хотя сюжет и вызывает тамошнее одобрение.

Картина, как это ни банально писать, исключительно слаба по всем показателем, кроме одного важного, о котором ниже. Это не рецензия, но актеры, за исключением двух главных героев, примитивны, будто участники самодеятельного коллектива на прогоне своего первого спектакля. Съемки на улицах Праги и полученные изображения карикатурны. Ни намека на московскую реальность, на хоть отдаленную правду. Ходульность в изображении нашей страны такая жуткая, что поражаешься примитивизму - дремучему, враждебному. Кажется, что и на Западе уже во все это не верят.

О сюжете особо. Его выдают и анонсируют "исторической правдой". Предательство шпиона Пеньковского превращается в героическое самопожертвование. Склонить полковника ГРУ к работе на ЦРУ и МИ-6 "поручено" Джону Кеннеди, чьи соловьиные речи Пеньковский слушает с замиранием сердца. Этот персонаж образец во всем - отличный семьянин, обладатель многих советских наград, патриот. Именно его любовью к Родине, желанием спасти мир объясняются добровольный выход на чужую спецслужбу, кража и передача главному противнику секретнейших документов. Мало кто из предателей нанес стране такой невосполнимый урон, как Пеньковский.

Ради чего мы должны впускать в страну английский фильм, жесточайше искажающий историческую правду?

Героя из Пеньковского уже лепил один из сбежавших на Запад предателей в книге "Шпион, спасший мир". Да и некоторые наши авторы все ближе подбираются к тому, чтобы перевоплотить подонка, нанесшего колоссальный урон Родине, в спасителя нации. Очень опасная тенденция. Тем более что имя Пеньковского по-прежнему на устах. В последнее время даже в среде российских людей, пишущих на подобные темы, начинают высказываться сомнения. Я-то думал, что Карибский кризис разрешен во многом благодаря Герою России, полковнику разведки Александру Семеновичу Феклисову. Оказывается, нет.

Представьте, какое впечатление эта вдалбливаемая сюжетная линия произведет на зрителя большей частью не подготовленного, истинную историю не знающего. Да и откуда, если даже ее хаотичное изучение очень часто ведется на основе таких фильмов. Конечно, зрители посмеются над преподнесенными стереотипами советской действительности. Но общую идею проглотят. А если и не до конца, то сомнение обязательно будет посеяно. Тем более Пеньковского показывают как знакомца Хрущева, с которым тот лично здоровается в театре из ложи и приветствует на заседании ЦК КПСС, на котором решается вопрос о поставке ракет на Кубу. И сам Пеньковский был бы удивлен таким вознесением. А уж его связник, англичанин Гревилл Винн, и вовсе преподнесен героем из героев.

Предполагаю, что молодое поколение критиков, слабо представляя роль мерзавца Пеньковского, начнет обелять предателя. Рецензенты будут глубокомысленно задаваться вопросом: а если так и было и какая же у нас однобокая трактовка столь сложного персонажа. Пойдет и дальше: ой и ай, от нас скрывали такого борца за мир и справедливость. Будут опубликованы отрывки из иностранных книг наподобие "Шпиона, который спас мир" и некоторых других произведений. Точно найдутся "знатоки" разведки, даже знаю их наверняка, которые якобы "рылись" в личном деле Пеньковского и готовы рассказать и доказать, точно подтвердить: все было, как в фильме, вас столько лет водили за нос. Короче, "Игры шпионов" превратятся в хвалу чужим спецслужбам и предательству.

На всякий случай привожу и отрывок из российского анонса, опубликованного на многих порталах: "Фильм основан на реальных событиях, но трактуют их до сих пор по-разному. Авторы выбирают вариант, идеально подходящий для гуманистического кино о маленьких людях, противостоящих безжалостной системе. В сценарии Тома О Коннора и Винн, и Пеньковский твердо верят в то, что помогают предотвратить катастрофу: финал картины разворачивается на фоне Карибского кризиса. Учитывая эту общность взглядов, неудивительно, что между героями зарождается самая настоящая дружба".

И другой тревожный момент, о котором упоминал в самом начале. В отличие от грузино-австрийского актера Мераба Нинидзе, играющего Пеньковского, англичанин Бенедикт Камбербэтч (Гревилл Винн) уже давно стал кумиром российской публики хотя бы за своего Шерлока Холмса. Выбор этого актера - удачная завлекаловка. Но даже он на протяжении первых 75 минут фильма фальшивит, ему нечего играть, "Холмс" лишь отбывает номер, выдавливая из себя слезы на балете "Большого". А вот в финале сидящий в зиндане Шерлок-Винн - это уже настоящий, вызывающий не только сострадание, но и симпатию борец за правое дело. За что ж его так?... И какими хорошими ребятами были эти два парня - плевать, что один предатель, другой - наглый связник. Как не стыдно было это замалчивать? Сила таланта Камбербэтча такова, что может оказать влияние и на тех, кто в принципе осуждает эту преступную связку.

И вот финал. Благодаря мучительной отсидке Винна и смерти героя Пеньковского, а также совместной работе замечательных спецслужб - ЦРУ и МИ-6 - весь мир, чуть не грохнувший в бездну из-за глупых русских, спасен. Браво, предатели!

Я оцениваю начавшийся прокат фильма как реальную помощь в одурманивании жителей нашей страны. Помощь добровольную, ничем, абсолютно ничем не оправданную.