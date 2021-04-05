В Госдуму внесен проект о штрафах за нарушения на пивном рынке

За нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, а также сидра, медовухи и пуаре предложены финансовые санкции. Такой законопроект внес в Госдуму первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия").

На юрлицо за нарушение может быть наложен штраф от 100 до 150 тысяч рублей. Сам продукт, полуфабрикаты и сырье будут конфискованы. В случае грубого нарушения штраф составит от 150 до 200 тысяч рублей. Это, в частности, добавление в напиток этилового спирта. А также производство без предоставления данных в единую государственную автоматизированную систему.

Если пивовар работает без включения в реестр производителей пивоваренной продукции, штраф для должностных лиц составит от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 февраля 2022 года.