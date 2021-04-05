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Рубрика: В мире

В Киеве с 5 апреля будут ужесточены карантинные ограничения

Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Более строгие карантинные ограничения вступят в силу в Киеве с пятого апреля. Будут закрыты все школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте разрешат только работникам предприятий критически важной инфраструктуры.

Фото: Philippe LOPEZ / AFP
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В мэрии ужесточение ограничений объяснили стремительным ростом числа пациентов с коронавирусом, а также сокращением свободных мест в больницах. "У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей", - цитирует ТАСС заявление местных властей.

С понедельника школьники переходят на дистанционное обучение. Спецпропуска на проезд получат около 400 тысяч человек - врачи, спасатели, работники соцсферы, транспорта, торговли, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Руководителей предприятий обязали отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить отпуска.

Заведения общественного питания продолжат работать только навынос. Запрещена работа торговых центров, бассейнов, спортзалов, непродовольственных рынков и ярмарок. Под запретом также все массовые мероприятия. Все эти ограничения будут действовать до 16 апреля. Не исключено, что их могут продлить при сохранении высоких темпов заболеваемости.

Сегодня Киев является лидером по числу случаев COVID-19 на Украине. В столице выявлено более 162,3 тысячи случаев заражения, скончались - более 3,5 тысячи граждан. Киевские больницы, принимающие больных коронавирусом, сейчас заполнены почти на 80%.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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