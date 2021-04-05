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05.04.2021 19:18
Рубрика: В мире

К могилам по QR-коду

В Китае почтили память усопших онлайн
Текст: Анна Игнатенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Фестиваль Цинмин (в переводе с китайского - "праздник чистого света") - традиционный китайский праздник поминовения усопших, который отмечают на 104-й день после зимнего солнцестояния. Он символизирует возрождение природы, наступающее с приходом весны. Во время этого фестиваля китайцы отдают дань уважения своей умершей семье и друзьям. Праздник был внесен Госсоветом КНР в список национального нематериального культурного наследия в 2006 году, официально получив статус государственного праздника лишь год спустя. Тем не менее история фестиваля насчитывает тысячи лет: на протяжении веков праздничные традиции и ритуалы претерпели множество изменений. Свои коррективы внесла и пандемия.
Онлайн-церемонию подметания могилы проводит персонал кладбища в саду Юхуа Мерит. Фото: AP Онлайн-церемонию подметания могилы проводит персонал кладбища в саду Юхуа Мерит. Фото: AP
Онлайн-церемонию подметания могилы проводит персонал кладбища в саду Юхуа Мерит. Фото: AP

Ключевым ритуалом праздника становится уборка могил. Семьи собираются на кладбищах, чтобы почтить память усопших, возложить на могилы друзей и близких цветы, фрукты и сжечь специальную ритуальную бумагу - духовные деньги, предназначенные для загробной жизни. Поскольку горение этой бумаги способствует загрязнению окружающей среды, а также создает опасность возникновения пожара, власти рекомендовали отдать предпочтение живым цветам. В этом году в Пекине для посетителей кладбищ приготовили более 600 тысяч цветов.

Фото: iStock
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В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в этом году на фестивале Цинмин многие традиционные ритуалы получили современную интерпретацию. В частности, цифровые технологии предоставили жителям Китая новые способы почтить память умерших. Это особенно актуально для тех, кто не имеет возможности путешествовать во время фестиваля. Люди могут сделать запрос онлайн или по телефону, предоставив всю необходимую информацию о покойном, а сотрудники кладбищ сами очистят надгробие и возложат цветы. По всей стране было открыто более 32 тысяч похоронных агентств, оказывающих услуги по уборке могил. По последним данным, этим видом услуг воспользовались более 19,3 миллиона человек.

Пекинское муниципальное бюро по гражданским делам создало виртуальную платформу фестиваля, где пользователи могут отдать дань уважения членам семьи, друзьям, учителям и революционным мученикам - оставить свои сообщения, возложить виртуальные цветы и зажечь свечи. Стоит отметить, что онлайн-мемориальные службы стали появляться в Китае еще в начале 2000-х годов. На этих платформах люди могут установить своеобразный мемориал своим умершим друзьям и близким, который включает их жизнеописание, различные фотографии, видео и другие материалы, а на доске объявлений пользователи могут выражать свои соболезнования.

По мере развития мобильных технологий перечень функций и виртуальных услуг значительно расширился. Теперь можно вносить пожертвования онлайн, а также создавать виртуальные мемориальные залы, в которые попадают по QR-коду. Любой, кто посетит могилы, может отсканировать QR-код и прочесть истории из жизни умершего. В этом году министерство по делам ветеранов КНР также запустило платформу госуслуг, призванную помочь найти родственников неопознанных мучеников. На этой платформе опубликована подробная информация о 100 мучениках.

Еще одним традиционным мероприятием в рамках фестиваля является посадка деревьев. Весна создает благоприятные условия для посадки деревьев, что является экологически чистым способом отметить национальный праздник. Особое значение эта традиция, которую в свое время активно пропагандировал знаменитый китайский революционер Сунь Ятсен, приобрела на фоне перехода КНР к "зеленой" экономике. Накануне фестиваля председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в акции жителей Пекина по посадке деревьев и призвал сограждан способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.

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