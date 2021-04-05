В Литве полицейские выйдут на митинг против решения властей

Литовские полицейские собираются на этой неделе выйти с акциями протеста против решения властей не вносить их в список приоритетных лиц для проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на председателя профсоюза полиции Литвы Ромы Катинене.

Правоохранители настаивают на том, что прежде всего необходимо вакцинировать около восьми тысяч сотрудников полиции, работа которых носит контактный характер.

"Если нас и дальше будут опускать ниже в очереди на вакцинацию, мы поставим у правительства блокпосты на следующей неделе. А сотрудники полиции, члены профсоюзов, будут маркировать себя и свои машины предупреждениями "Осторожно, я не вакцинирован", - сказала Катинене.

Для Литвы заявления профсоюза полицейских - это громкий скандал. Так как до сих пор именно полиция занималась тем, что контролировала соблюдение карантина и противостояла проведению незаконных акций.

За все время пандемии в Литве подтверждено свыше 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 3610 человек.