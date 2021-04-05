В малых населенных пунктах установят более 100 тысяч интернет-станций

Новости

В Ленобласти на детской площадке ребенка ранили в шею 09:38
Россияне назвали главную мотивацию для работы 09:35
В Сети выставили на продажу данные желающих взять кредит в "ДОМ.РФ" 09:31
Полигон ядохимикатов на Камчатке вскроют впервые с советских времен 09:10
Работодатели назвали условия, при которых наймут возрастных сотрудников 09:00
В Петербурге экс-начальника отдела ГСУ СК арестовали за кражу вещдоков 08:41
Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом "Яндекс.Денег" 08:36
В Индии впервые выявили свыше 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки 07:55
В Хабаровске рекламный баннер упал на авто с человеком внутри 07:51
В МИД России допустили появление альтернативы SWIFT 07:39
Один человек погиб в результате стрельбы на территории парка в США 07:38
Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны 06:43
Компания LG прекратит выпуск смартфонов 06:39
Врач назвал важное отличие плохого доктора от хорошего 06:35
Сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи "барахлом" 06:25
Число погибших из-за оползней и наводнений в Индонезии выросло до 55 06:04
Спикер Верховной Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях 05:55
Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в австралийском Хоксбери 05:55
МИД России: Политика США ставит под сомнение надежность доллара 05:11
В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде регионов России 04:50
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,1 04:38
В МВД заявили о сокращении числа нелегально работающих в РФ мигрантов 04:38
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании 04:23
В Гуантанамо закрыли блок для наиболее опасных заключенных 04:12
Ученые предостерегли от употребления горячего чая 04:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 09:10
Рубрика: Экономика

В малых населенных пунктах установят более 100 тысяч интернет-станций

Текст: Иван Черноусов
Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов установят в 2021 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По его мнению, создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Основной приоритет - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные уголки.

Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин сообщил о новом механизме возврата покупок в интернете

"В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года подключим также к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи", - отметил Чернышенко.

"В 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России - он включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны. Высокоскоростной интернет придет в села и деревни с 100-250 жителями, а мобильная связь - в населенные пункты с населением 100- 500 человек", - заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Для того чтобы как можно быстрее подключить малые населенные пункты к интернету, придется отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они не востребованы, отметил глава Минцифры. "Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G", - добавил он.

В этом году из эксплуатации выведут все таксофоны в населенных пунктах с численностью населения более тысячи человек и все таксофоны в населенных пунктах с численностью менее тысячи человек, трафик по которым в 2020 году составлял менее одной минуты в месяц.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

В МИД России допустили появление альтернативы SWIFT
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа
Гинцбург: ЕС не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
В России нашли новый способ борьбы с превышением скорости на дорогах
В России названы регионы-лидеры по приросту численности населения
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин