В малых населенных пунктах установят более 100 тысяч интернет-станций

Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов установят в 2021 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его мнению, создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Основной приоритет - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные уголки.

"В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года подключим также к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи", - отметил Чернышенко.

"В 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России - он включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны. Высокоскоростной интернет придет в села и деревни с 100-250 жителями, а мобильная связь - в населенные пункты с населением 100- 500 человек", - заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Для того чтобы как можно быстрее подключить малые населенные пункты к интернету, придется отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они не востребованы, отметил глава Минцифры. "Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G", - добавил он.

В этом году из эксплуатации выведут все таксофоны в населенных пунктах с численностью населения более тысячи человек и все таксофоны в населенных пунктах с численностью менее тысячи человек, трафик по которым в 2020 году составлял менее одной минуты в месяц.