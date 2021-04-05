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Рубрика: Власть

В Минобороны рассказали о здоровье призывников

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Число призывников, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%. И лишь у 22% юношей есть противопоказания для службы в армии. Об этом рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Он отметил, что сегодня ведомство располагает самой современной техникой для проверки здоровья молодых людей. "Еще 20 лет назад у нас не было таких возможностей по выявлению изменений в сердечно-сосудистой системе, как сейчас. Учитывая новые методы определения патологии, меняется и расписание болезней", - цитирует военного эксперта медицины РИА Новости.

В последние годы все чаще ребят освобождают от службы в армии из-за слабого зрения. Смартфоны, телефоны и прочие гаджеты, а также онлайн-форматы обучения молодых людей Дацко назвал причинами этой тенденции. Среди причин, по которым молодых людей признают ограниченно годными для службы - болезни костно-мышечной системы (в основном, сколиозы и плоскостопие), на втором месте - болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте - болезни нервной системы, сообщил Дацко. Противопоказанием к призыву также могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение.

Напомним, весенний призыв начался в России первого апреля. До середины июля в строй поставят 134 тысячи 650 новобранцев. Ровно год они проведут в армии, на флоте, а также в воинских частях других силовых министерств и ведомств, где законом предусмотрена военная служба. В частности, в МЧС и Росгвардии. Нынешний набор молодых солдат организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Призыв на военную службу организуют в 83 регионах страны. В войска не будут направлять жителей Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия там проводятся раз в год - осенью.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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