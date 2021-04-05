В Минске обсудили, как говорить о сложных вопросах истории

Накату политической конъюнктуры, которая искажает историю, противостоит интеллигентность историков. Если бы понадобилось выбирать девиз Международной научной конференции "Беларусь и Германия: история и современность", эта фраза бы подошла идеально. Дискуссионная онлайн-площадка в Центре белорусского языка и культуры в минском Инязе собрала военных исследователей из Беларуси, Германии, Польши, России. В этом году встреча прошла в 20-й раз. По мнению участников, редкая научная площадка держится так долго. Ее придумали в Минском государственном лингвистическом университете, а дрова в топку исторического диалога подкидывает современность: открываются архивы и появляются новые знания, которые требуют трактовок и объяснений.

Конференция задумывалась как ежегодные встречи белорусских и немецких историков, а разрослась до форума стран бывшего Советского Союза и Европы.

"Сложные вопросы истории в самые сложные времена можно обсуждать, если вы занимаетесь наукой и если у вас с оппонентом есть общий культурный, этический код, - говорит постоянный участник встреч в МГЛУ, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор. - Национальная история - это не буфер и не преграда, это мост. И даже в этом году научное и культурное сообщество прекрасно выдерживает похолодание политического климата и политические катаклизмы, не только пандемию".

Акцент нынешней встречи - 80-летие начала Великой Отечественной войны. В конференции участвуют представители крупнейших университетов, академических институтов и архивы. В частности, Белорусский госуниверситет, Институт истории НАН Беларуси, Санкт-Петербургский институт истории РАН, польский Музей Второй мировой войны, Дрезденский военно-исторический музей…

"При всей разнице взглядов на события XX века профессиональные историки понимают, что в нашей общей истории есть одна незыблемая трагическая дата - это 22 июня 1941 года, и столь же незыблемая радостная - 8 или 9 мая 1945-го, - убеждена российский историк. - Это не значит, что мы смотрим на то, что было между этими датами, совершенно одинаково. Есть и разные трактовки причин начала войны и того, что произошло после 1945 года. Все обсуждается, и довольно остро, но нам проще, чем политикам, потому что историки понимают: когда прошлое становится заложником политики, страдают не только историки, школьники и студенты. Страдает будущее".

Есть факты, которых раньше просто не знали, но это не значит, что, узнав, их можно замалчивать, убеждены участники форума. К таким примерам относятся судьбы тех, кто не погиб во время героической обороны Брестской крепости или судьба угнанных в неволю жителей России и Белоруссии, их жизнь после возвращения на Родину. Или история блокады Ленинграда. Она раскрывалась постепенно. "Блокадная книга" Алеся Адамовича и Даниила Гранина, причем с огромным количеством цензурных правок, впервые вышла не в Ленинграде, а в Москве. В Центральном архиве литературы и искусства РФ сохранился весь набор текста с цензурными правками. Это настоящий исторический источник, который рассказывает о самом институте цензуры.

В Германии издана новая работа о Брестской крепости

А в начале 2021 года вышла книга "Люди хотят знать". Текст "Блокадной книги" не только с возращенными купюрами (этот полный вариант увидел свет в начале 2000-х) дополнен дневниками Алеся Адамовича и записными книжками Даниила Гранина, предоставленными дочерьми писателей Натальей Адамович и Мариной Граниной. И что принципиально важно: в ней опубликована вся история цензорской правки, уродовавшей книгу и саму память, эти документы сохранились в архивах. "Это вариант передачи новым поколениям подлинной исторической памяти и культурного кода. Очень люблю фразу: "Урок Ленинграда - сила интеллигентности. Интеллигентность - это сила, а не слабость". Она принадлежит не ленинградцу Даниилу Гранину, а минчанину Алесю Адамовичу", - подчеркивает Юлия Кантор. "Люди, сгоревшие в Хатынях, испытавшие немыслимое в Ленинграде, - писал Адамович, - молчаливо присутствуют в нашем мире". Задача историков, считает она, вернуть им голос.

Компетентно

Сопредседатель оргкомитета конференции, завкафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета Сергей Новиков среди специалистов считается одним из крупнейших германистов на постсоветском пространстве. В его профессиональные интересы входит история Второй мировой войны: Брестская крепость, военнопленные, гетто, мемориализация исторической памяти. Он ответил на вопросы "РГ".

Сергей Евгеньевич, как вы оцениваете миссию таких форумов?

Сергей Новиков: В условиях неостанавливающейся ковидной пандемии и появления межгосударственных "санкций" людские контакты и профессиональная коммуникация остаются надежным ответом на такие вызовы времени. Они позволяют преодолеть искусственные препятствия, которые возводятся между государствами, но не между людьми. Профессиональный интерес остается движущей силой для ежегодных встреч историков и политологов, культурологов и экономистов, искусство- и музееведов и других специалистов в области белорусско-германских отношений.

Удается ли ученым без лишней политизации истории обсуждать ее трудные вопросы?

Сергей Новиков: Без таких вопросов, конечно, не проходит практически ни одна апрельская конференция, но участникам удалось не только определить правила ведения научных дискуссий, но и сформировать код научности с опорой исключительно на исторические документы, верифицированные факты и проверенные знания. Это не означает, что в ходе обсуждения трудных вопросов удается полностью исключить отдельные моменты политизации, но целенаправленное использование околонаучных идеологем все чаще остается в прошлом и говорит об утрате позиций таких подходов в настоящих научных дискуссиях. На первое место в них выходят объективные знания, без которых нет исторической науки и не будет общего будущего.

Какие темы общей истории интересуют ваших германских коллег?

Сергей Новиков: В фокусе обсуждения - сложнейшие вопросы, связанные с военным белорусоведением. Рассмотрение исторических событий на многострадальной белорусской земле в годы Великой Отечественной войны стало возможным благодаря участию в конференциях профессиональных немецких историков - авторов целой серии фундаментальных монографий о боевых действиях вермахта и Красной армии, последствиях германской экономической политики и нацистского геноцида местного населения, советских военнопленных, белорусских и депортированных из стран Европы евреев, результатов борьбы с силами патриотического сопротивления, а также изучения культуры памяти о героическом и трагическом прошлом на территории Беларуси 1941-1944 годов.

Немецкие участники конференции являются не только авторами важных научных исследований, но и вместе с белорусскими историками смогли найти для них практическое воплощение при создании передвижной выставки "Лагерь смерти Тростенец: история и память", открытой в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске и выставляемой в дальнейшем для посещения во многих городах Беларуси и Германии.

В канун 80-летия с начала Великой Отечественной войны в Германии издана новая фундаментальная работа на тему "Бой за Брестскую крепость 1941 год: события - нарратив - место памяти" (Падерборн, 2021 год), которая на встрече 2 апреля оказалась в центре научной дискуссии между немецкими, белорусскими, польскими и российскими историками и музейными работниками. Становится все более очевидным фактом, что без использования метода компаративного анализа полученных результатов по сложным вопросам общего прошлого нет будущего у отечественного и зарубежного военного белорусоведения.