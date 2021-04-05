За полтора месяца, что работает сервис "Вместе с культурой", горожане оставили 26 заявок на аренду культурных площадок. Там желающие, например, могут организовать концерт, тренинг или детский праздник. На данный момент в списке более 250 разных помещений. В их числе - залы Московского академического театра сатиры, Дома-музея Марины Цветаевой, культурного центра ЗИЛ. Пока же чаще всего пользуются спросом библиотеки Центрального административного округа Москвы. В читальнях, по данным Департамента культуры, горожане в основном устраивают мастер-классы и консультации.

Допустим, вы решили прочитать лекцию в любимом музее. Для начала надо авторизоваться или зарегистрироваться на mos.ru, а затем выбрать раздел "Аренда городских пространств". Подобрать площадку помогают фильтры: помещения из списка можно сортировать по типу, дате и времени бронирования, вместимости, месторасположению, стоимости. Например, аренда лектория Музея космонавтики, рассчитанного на 65 человек, стоит от 15 500 рублей в час. Подходит? Тогда нужно отправить заявку. Система автоматически сформирует договор краткосрочной аренды, а потом предложит внести оплату. Заявка рассматривается не больше четырех календарных дней. Одну площадку, уточнили в департаменте культуры, можно бронировать на срок от одного часа. Проводить сами мероприятия разрешается только в рабочие часы конкретного музея или театра.