Новости

В ДНР сообщили о гибели украинского военного во время боя 22:32
Украинский солдат-срочник покончил с собой на посту 22:25
Электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря 22:08
В Псковской области нашли осквернивших памятник бойцам 6 роты 21:53
Харви Вайнштейн обжаловал приговор и требует нового разбирательства 21:17
Падение цен на нефть резко ускорилось 20:52
Новую разновидность британского штамма коронавируса выявили в Румынии 20:11
В Ростове полицейские спасли жильцов горящего дома 20:08
Британцам не разрешат покидать королевство для турпоездок до 17 мая 20:00
Москалькова: К ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью 19:45
Президенты России и Аргентины обсудили продолжение поставок "Спутник V" 19:37
В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика 19:25
Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС 19:20
В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными 19:19
Эрдоган раскритиковал письма экс-адмиралов в защиту конвенции Монтре 19:14
Москалькова предложила не лишать единственного жилья из-за долгов банкам 19:11
Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии 19:10
В Москве два человека пострадали в ДТП с трактором 19:09
Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Гендлина 18:48
Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель 18:30
Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства 18:28
Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем 18:28
В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда 18:15
Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира 17:58
В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
05.04.2021 22:52
Рубрика: Культура

Искусство напрокат

Как провести в музее свой мастер-класс
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 72(8423)
Подобрать концертный зал или музей для своего мероприятия в Москве, будь это презентация книги или школьный выпускной бал, стало проще. Арендовать площадку с недавних пор можно с помощью нового сервиса на портале mos.ru.

За полтора месяца, что работает сервис "Вместе с культурой", горожане оставили 26 заявок на аренду культурных площадок. Там желающие, например, могут организовать концерт, тренинг или детский праздник. На данный момент в списке более 250 разных помещений. В их числе - залы Московского академического театра сатиры, Дома-музея Марины Цветаевой, культурного центра ЗИЛ. Пока же чаще всего пользуются спросом библиотеки Центрального административного округа Москвы. В читальнях, по данным Департамента культуры, горожане в основном устраивают мастер-классы и консультации.

Зрительные залы в Москве могут вновь заполниться на 100% уже осенью

Допустим, вы решили прочитать лекцию в любимом музее. Для начала надо авторизоваться или зарегистрироваться на mos.ru, а затем выбрать раздел "Аренда городских пространств". Подобрать площадку помогают фильтры: помещения из списка можно сортировать по типу, дате и времени бронирования, вместимости, месторасположению, стоимости. Например, аренда лектория Музея космонавтики, рассчитанного на 65 человек, стоит от 15 500 рублей в час. Подходит? Тогда нужно отправить заявку. Система автоматически сформирует договор краткосрочной аренды, а потом предложит внести оплату. Заявка рассматривается не больше четырех календарных дней. Одну площадку, уточнили в департаменте культуры, можно бронировать на срок от одного часа. Проводить сами мероприятия разрешается только в рабочие часы конкретного музея или театра.

Культура Культурный обмен

Главное сегодня

В Кремле сообщили формат Послания президента Федеральному Собранию
Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
Почему о фильме "Москва слезам не верит" спорят до сих пор
Вручение "Оскара" впервые пройдет не только в Лос-Анджелесе