Регионы вводят новые меры поддержки для своих жителей. Среди них - продуктовые "антиковидные" наборы, деньги для повышения зарплаты. Есть среди апрельских законов и введение штрафов за мусор, продление комендантского часа и льготы для волчатников.

Деньги на новую зарплату

В Воронежской области при рождении второго ребенка один из родителей теперь получает сертификат на 30 тысяч рублей для повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Для этого нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать в области не менее года и официально работать в регионе. Также придется заручиться поддержкой работодателя. Компания должна обещать, что счастливому отцу или матери после пройденной переподготовки повысят зарплату - на нынешней или новой должности.

Обратиться за сертификатом можно в течение года со дня рождения второго ребенка. Власти региона предполагают, что такая поддержка пригодится прежде всего мужчинам - позволит им увеличить доход семьи и более уверенно планировать будущее.

Антиковидный паек

В Ульяновской области решено субсидировать продуктами семьи, финансово пострадавшие от пандемии. Проект анонсировал губернатор Сергей Морозов, предложив взять за основу механизм компенсации оплаты услуг ЖКХ.

В пилотном режиме новая льгота начнет действовать в этом году, а полный запуск планируется с 2022 года.

Органы соцзащиты уже готовят предложения. Но пока назвать какие-либо цифры в областном министерстве семьи и социального благополучия корреспонденту "РГ" предоставить затруднились. И лишь сообщили, что базу данных для адресной помощи продуктами заново создавать не придется.

Эта помощь будет распространяться по тем же адресам, что и субсидии в ЖКХ. Сейчас ее получают около 30 тысяч граждан. Есть еще один региональный проект, который поможет запустить новую льготу. Это продовольственные карты для малообеспеченных. На них раз в месяц перечисляют тысячу рублей. На эти деньги в определенных магазинах можно купить продукты питания. Такие карты используют 4 тысячи ульяновцев в рамках соцконтракта.

"Решено вывести карту из госсоцконтракта и предоставлять ее тем, кто подтверждает статус малообеспеченности. Эта субсидия должна быть целевой", - пояснила министр здравоохранения, семьи и социального благополучия области Наталья Исаева.

Без взрослых - не гулять!

В Свердловской области с апреля увеличили комендантский час для детей.

Раньше в регионе существовали зимние и летние ограничения для вечерних прогулок детей: с 1 мая по 30 сентября ночное время начиналось с 23 часов. В остальные месяцы несовершеннолетним запрещалось появляться без взрослых на улице с 22 часов.

Теперь летние послабления отменили и ввели единые на весь год ограничения. Даже во время летних каникул и светлых ночей детям до 16 лет нельзя находиться без взрослых на улице и в общественных местах с 22.00 до 06.00 часов.

Волчатники - вне очереди

В Амурской области приняли важную для региона (и не только для этого) норму. Она касается распределения путевок на добычу диких животных.

Теперь первоочередное право на их получение предоставят еще и охотникам-волчатникам.

"Те, кто в прошлом году активно участвовал в регулировании численности волков, занимался их отстрелом и сдавал в охотуправление шкуры, теперь смогут обратиться за разрешением на добычу кабана вне общей очереди", - пояснила глава комитета регионального Заксобрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Даже во время летних каникул в Свердловской области детям до 16 лет нельзя находиться без взрослых на улице с десяти вечера и до шести утра

По ее словам, 20 процентов установленных лимитов на путевки выдадут как раз этим категориям: волчатникам и тем, кто помогает охотоведам вести подсчет диких животных и организовывать подкормку. "Однако если за 20 дней до открытия охоты эти 20 процентов останутся нераспределенными, их отдадут другим охотникам в порядке очередности обращения, за путевками стоит обращаться заранее", - предупредила Ирина Киевская.

40 тысяч за мусор

В Ставропольском крае ввели штрафы за выброс мусора в неположенном месте.

Новая редакция регионального закона об административных правонарушениях дала право местным властям штрафовать тех, кто плохо следит за порядком на своей территории.

Если мусор и другие отходы хозяйственной деятельности будут брошены вне специально отведенных для этого мест, то юридическим лицам придется заплатить 20-40 тысяч рублей, должностным 3-10 тысяч рублей, а гражданам от 500 рублей до 2 тысяч.

Штрафы вводятся за сброс или складирование мусора, остатков срубленных деревьев или листвы на территориях общего пользования.

Также в законе идет речь и о несвоевременной расчистке снега, наледи и сосулек с крыш нежилых зданий. На введение такого пункта в местный закон депутаты пошли после чрезвычайно снежной зимы в регионе.

Штрафы довольно весомые - для юрлиц от 60 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч, а для граждан от 2 до 3 тысяч рублей.

Подготовили: Татьяна Дмитракова, Светлана Добрынина, Михаил Сухарев, Татьяна Ткачёва, Алексей Юхтанов