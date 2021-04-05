В регионы начались поставки вакцины ЭпиВакКорона

Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона", разработанную в центре "Вектор", направили в 40 регионов России, сообщили в понедельник, 5 апреля, в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что всего в аэропорту "Домодедово" отгружено 230 тысяч комплектов доз. За поставки препарата отвечает холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".

Таким образом, уже в ближайшее время привиться второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса смогут почти четверть миллиона россиян. А уже к концу апреля в оборот планируется запустить около полутора миллиона доз препарата, об этом в интервью "Первому каналу" рассказала начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

В ведомстве также напомнили, что в вакцине ЭпиВакКорона используется искусственно синтезированный белок-носитель и присоединенные к нему три копии частиц вируса, которые как раз и вызывают иммунный ответ у человека. Вакцина не вызывает аллергических реакций.